Ante Potros nos faltó colmillo: Villalobos

Señaló que debieron de 'aguantar' más con la ventaja que tenían sobre los de la UAEM

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- El partido del sábado pasado ante Potros no pudo ser redondo para Adrián Villalobos. Aunque el canterano de Leones pudo marcar su primer gol en liga con el máximo equipo de la Universidad de Guadalajara, al final terminaron por caer con marcador de 2-1 en el Estado de México.



Respecto a este partido, el "Güero" no tuvo empacho para señalar que les faltó colmillo para saber llevar la ligera ventaja que tenían sobre Potros desde muy temprano en el encuentro.



"Estoy contento por el gol, pero triste por el resultado; primero está el resultado como equipo que el individual. Queda pensar en el siguiente partido. Todos hablamos y es cosa de no desesperarnos, de no encender los focos rojos pero tampoco dejar ir más puntos. Qué mejor que hacerlo desde este viernes en casa".



"Nos está faltando el manejo de partido, ponernos de acuerdo dentro del campo. El sábado nos faltó más colmillo: teníamos el partido con ventaja y de visita, debimos aguantar un poco más el resultado. Debimos saberlo llevar, hacer tiempo y aprovechar las oportunidades de hacer el dos por cero".



Desde la perspectiva de Villalobos, esta falta de oficio para preservar la ventaja en partidos complicados es la cruz que ha pagado la Universidad de Guadalajara debido a que su plantilla está conformada por un gran número de jóvenes.



"Sí, yo creo que es parte del grupo que es muy joven, pero dentro de la cancha también hay experiencia. No le podemos echar la culpa a eso, creo que tenemos que hablarnos y ponernos de acuerdo todos. Debemos manejar más los resultados", finalizó.



Dato: Adrián Villalobos ya había anotado con Leones en Copa y en las divisiones inferiores, pero este fin de semana marcó su primer tanto en liga.

EL INFORMADOR / Diego Alejandro Reos