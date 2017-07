Luis Nieves asume presión en Leones Negros

El atacante sabe que tras dos derrotas el panorama luce pesado para los universitarios

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- Recién comenzó su segunda semana como jugador de los Leones Negros, sin embargo Luis Nieves se dice consciente de que necesita adaptarse lo más rápido posible para ayudar al equipo a conseguir su primer triunfo del Apertura 2017.



El experimentado atacante sabe que tras dos derrotas al hilo en este arranque de torneo, el panorama luce pesado para los universitarios, pero también advirtió que no bajarán los brazos hasta conseguir los triunfos necesarios para pelear los primeros planos del certamen.



"Sabemos que es un torneo corto. La experiencia que me ha dado esta Liga me dice que ganando uno o dos partidos se estará ahí peleando por cosas importantes. Hay que decirle a los muchachos que no bajen los brazos. Podemos agarrar una racha positiva. Si bien estos dos partidos no han sido favorables, aún tenemos mucho por mejorar y aportar al equipo. Hay que empezar a sumar este fin de semana".



"Es importante acoplarme pronto para así ayudar al equipo. Hay muchos jóvenes con mucha calidad. En lo personal vengo a entregarme dentro de la cancha y a ayudar con goles, que es lo que me toca a mí en la ofensiva, es algo muy importante para el equipo. Estamos trabajando duro para defender esta playera a muerte", compartió.



Previo a su llegada, la directiva de la Universidad de Guadalajara había sido clara al señalar que necesitaban contratar un delantero que se convirtiera en el socio de Ismael Valadez en el ataque. Respecto a eso, el "Talismán" dejó claro que espera ayudar a conformar una delantera de miedo al lado de un artillero con quien ya ha coincidido antes.



"Ese ha sido mi objetivo en los equipos que he estado. Los minutos que me toquen jugar, ya sea de titular o de cambio, me entregaré y aportaré. Sabemos la capacidad que tiene Valadez, yo lo conozco porque estuvimos juntos en León y es un jugador importante. Espero el acoplamiento sea rápido, conozco también a Hibert (Ruiz) y a Madrid (Manuel)".



Respecto a su mayor aporte al cuadro que dirige el estratega Jorge Dávalos, Nieves señaló que espera colaborar con toda su experiencia y conocimiento en un equipo repleto de jóvenes que desean sobresalir.



"Ya tengo una semana trabajando y gracias a Dios me he sentido muy bien, trabajando a dobles sesiones todos los días. Vamos poco a poco con los muchachos. La mayor parte de mi carrera ha sido en el ascenso, así que conozco muy bien esta división. Vengo a aportar eso, mi experiencia y conocimiento", finalizó.

Este viernes Leones buscará su primer triunfo en el torneo cuando reciba en el Estadio Jalisco a los Mineros de Zacatecas.



EL DATO

Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue el último equipo que defendió Nieves antes de arribar a Leones Negros.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS