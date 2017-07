Puños que prometen

Jalisco ha sido semillero de grandes figuras de los cuadriláteros y siguen surgiendo promesas que pintan para convertirse en estrellas

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- Guadalajara y sus alrededores huelen a boxeo. Al recorrer las calles y las colonias populares de la ciudad, cualquiera puede darse cuenta que existen cientos de gimnasios en donde a diario se trabaja para buscar un sueño.

Son gimnasios modestos que buscan la gloria, como si quisieran dejar claro que a veces la grandeza viene forrada de austeridad. A continuación mostramos cuatro ejemplos de boxeadores que se han formado como pugilistas en las entrañas de la Zona Metropolitana de Guadalajara y que hoy se preparan para buscar alcanzar sus objetivos deportivos gracias al talento que tienen en los puños.

CARLOS DÍAZ

'Chuko' ve cerca el sueño

De niño su entrenador le apodaba el “Campeoncito” porque le veía madera para llegar a ser campeón del mundo. Con el tiempo su apodo cambió a “Chuko”, pero el sueño de Carlos Díaz, el boxeador, sigue siendo convertirse en monarca mundial.

Hoy Carlos comienza a ver que el horizonte ya se esclarece y a cada triunfo sueña con más fuerza con algún día levantar el fajín que lo acredite y lo convierta en el campeón mundial que siempre ha querido ser.

De un tiempo acá ha ganado mayor protagonismo, debido a que sus peleas ya han sido transmitidas por televisión abierta, pero no olvida sus orígenes en el boxeo ni pretende dejar de entrenar en la Colonia Santa Cecilia.

“De niño yo fui al basquet y al futbol, pero por cualquier cosita siempre terminaba agarrándome a golpes. Un día mi papá me mandó a pedir informes a este gimnasio y de ahí para acá sigo. Ese mismo día me quedé. Ni siquiera me fui a cambiar, con el mismo uniforme de la escuela comencé a entrenar.

“Cuando estoy por el barrio a veces las personas me preguntan que si en serio soy yo el que sale en la tele, me gusta que la gente me reconozca y en ese momento volteo para atrás y veo todo el sacrificio que me ha costado hacer lo que he hecho. Hoy tengo que demostrar que puedo más y que quiero darle frutos a mi colonia, a Guadalajara y a México”.

“Chuko” recién peleó el pasado 24 de junio para poner su récord en 24-0. De estos triunfos 11 fueron por nocaut y ahora está buscando con fuerza ponerse a punto para una pelea por título. Al mirar en retrospectiva y pensar en lo que viene “Chuko” reconoce que su camino no ha sido sencillo.

“Es mucho trabajo, son años de eso. Tengo desde los nueve años hasta ahorita. Son 24 peleas profesionales en todos estos años y no es fácil porque sacrificas muchas cosas: fiestas, reuniones y cosas que al perderte te hacen más fuerte para poner el ojo donde quieres llegar. Hoy quiero ser campeón del mundo porque sé que puedo y por todo lo que he sacrificado. Hoy falta sacrificarme el doble”.

Carlos Díaz es entrenado por Antonio Jáuregui en la Colonia Santa Cecilia. De momento están a la espera de un posible llamado por título mundial en la división superpluma.

FICHA

Nombre: Carlos Díaz.

Alias: “Chuko”.

Edad: 22 años.

Debut: 29 de julio de 2011 ante José Luis Navarro en la Arena Jalisco.

Récord: 24-0

KO: 11.

SANTIAGO VÁZQUEZ

'Muñeco' efectivo

Más de un centenar de peleas en el amateurismo dejaron a Santiago Vázquez listo para comenzar su carrera con el pie derecho. Le apodan el “Muñeco”, y aunque apenas tiene cinco peleas como profesional, ha llamado la atención de propios y extraños ya que todos y cada uno de estos combates los ganó por la vía del nocaut.

Tiene 15 años de edad y su porcentaje de nocauts es de 100%, razón por la cual su padre, Miguel Ángel Vázquez, quien además es su entrenador, sueña en grande con la posibilidad de que Santiago pueda tener un futuro dorado en los encordados.

“Este muchacho es muy disciplinado, hace todo lo que le digo y es muy inteligente. Además yo nunca había visto una pegada como la de él. Yo tengo más de 15 años como mánager y nunca he visto a alguien que pegue tan fuerte como este muchacho. Santiago tiene un gancho al hígado que nadie lo aguanta. Mis otros hijos también son boxeadores y no tienen la pegada de Santiago”, reconoció Miguel Ángel Vázquez.

El pasado 1 de julio fue la última vez que Santiago subió al ring para noquear a su rival. Fue en la Arena “Chololo” Larios de Tonalá donde se midió a Óscar Victorino para sumar su quinto nocaut al hilo.

Aunque ha ganado muchos elogios con su pegada y su récord, el “Muñeco” siente que aún tiene mucho por mejorar y avanzar si es que quiere conseguir su sueño, el cual es convertirse en campeón del mundo alguna vez.

“Yo siento que todavía me falta mucho por aprender, aunque unos dicen que soy muy bueno. Creo yo que aún me falta mucho camino por recorrer para ser el boxeador que quiero ser. Me gusta mucho ser un peleador que se faja, pero aún me faltan por perfeccionar muchas cosas. Esto va empezando, no esperaba que comenzara tan bien como va, pero espero que así siga y para eso trabajamos todos los días en el gimnasio”.

Santiago vive dentro de una familia con tradición boxística arraigada. Su hermano mayor es Miguel “Títere” Vázquez, ex campeón mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Ahora él busca escribir su propia historia de éxito dentro del mundo de los golpes.

FICHA

Nombre: Santiago Vázquez.

Alias: “Muñeco”.

Edad: 15 años.

Debut: 28 de enero de 2017 frente a Miguel Ángel Palafox en el Gimnasio de la UdeG.

Récord: 5 a cero.

KO: 5.

JORGE ARMANDO LARA

'Pilón' Lara, letal como una cobra

Entre los pugilistas nacionales, Jorge Lara se distingue por ser un boxeador aguerrido y letal. Su manera de tirar golpes sobre el encordado le ha valido para noquear en el primer round a boxeadores de renombre como Fernando “Cochulito” Montiel.

Con 26 años de edad, “Pilón” puede presumir un récord inmaculado de 29 triunfos, cero descalabros y sólo dos empates. Es una garantía a la hora de pelear y su pegada le ha valido para que 21 de sus victorias hayan sido por la vía del cloroformo.

Durante su carrera “Pilón” Lara ha tenido a diferentes figuras en su esquina como Ulises “Archi” Solis, pero hoy por hoy se muestra contento bajo la asesoría del ex campeón mundial Alejandro “Cobrita” González, a quien cataloga como el hombre que lo ha ayudado a fortalecer su estilo sobre el ring.

“Se aprenden muchas cosas, pero no el estilo. Es como me dice ‘Cobra’, que él no me puede cambiar el estilo y por eso me ayuda a reforzarlo. Yo desde que salgo me gusta tirar golpes, desde que empieza hasta que termina. Soy agresivo y por ello he cumplido algunos sueños.

“El sueño de todo peleador es ir a boxear a Las Vegas. Ya me tocó pelear allá, incluso fue mi debut en Estados Unidos y la verdad es algo que no es increíble, siento que me lo he ganado. He trabajado para llegar a donde estoy y creo que aún puedo llegar mucho más lejos. Aquí entrenando con la ‘Cobrita’ me siento muy bien”, compartió.

Lara debutó como profesional en 2010 y desde ese entonces ha peleado en 31 ocasiones. Su boxeo lo ha llevado a pisar algunos de los mejores escenarios del mundo como el MGM Grand de Las Vegas o el StubHub Center de Carson, California.

Pero dentro de su récord, la pelea que Lara recuerda con sentimiento especial es precisamente la que sostuvo con el “Cochulito”, pues a su parecer, esa contienda lo puso en los ojos del mundo.

“Creo que esa pelea (contra Montiel) fue la que me puso en un buen lugar. Él fue varias veces campeón mundial. Cuando peleo con él muchos demeritaron el triunfo diciendo que ya iba de salida y la verdad yo no lo creo así, porque antes de pelear conmigo peleó con Lee Selby por título mundial y fue una pelea cerradísima.

“Trabajé duro para esa pelea y no la gané como esperaba. Sabía que le iba a ganar, pero pensé que se definiría cerca del séptimo round, pero fue en el primero y creo que ahí se vio el trabajo que se hizo”.

De momento el promotor de Lara, Sampson Lewkowicz, junto con el apoderado Fernando Domínguez, están buscando una oportunidad para que “Pilón” dispute algún título mundial pluma. El CMB, FIB y AMB son los organismos donde el jalisciense ha lanzado el reto.

FICHA

Nombre: Jorge Armando Lara.

Alias: “Pilón”.

Edad: 26 años.

Debut: 30 de julio de 2010 frente a Adrián Soto Morales en la Arena Jalisco.

Récord: 29 -0 y 2 empates.

KO: 21.

BENITO GARCÍA

'Canelito', con respaldo del 'Chololo'

Benito García tiene 17 años y su historia en el boxeo profesional aún es muy joven. A pesar de eso, el “Canelito”, como fue bautizado por el histórico Óscar Larios, tiene argumentos para pensar que puede llegar lejos.

Es oriundo de Gómez Palacio, Durango, pero desde los nueve años entrena en el gimnasio del “Chololo” y se ha ganado el aprecio del ex campeón mundial. Ante esta situación, el “Canelito” se dice afortunado por tener a alguien como Larios en su esquina.

“La verdad que tener 17 años y hacer lo que estoy haciendo de la mano de alguien como el ‘Chololo’ es algo increíble para mí. Desde un principio que comenzamos esto como profesional yo y Óscar platicamos mucho, decidimos que teníamos que tomar un buen camino, que yo iba a hacer lo que él me dijera y que íbamos a ir juntos en esto.

“Somos un equipo y me gusta pensar que si él ya subió la montaña, ahora nos va a enseñar cómo subirla nosotros. Siempre recuerdo mucho el apoyo que él me ha dado, eso más que otra cosa. Es un gran orgullo sentirme respaldado por él desde que me abrió las puertas y me incluyó en su equipo”.

“Canelito” tiene un récord actual de siete triunfos y una derrota. Perdió su invicto apenas en su segunda pelea como profesional, pero a raíz de eso tomó fuerzas y desde entonces ya sumó seis victorias a sus números.

De momento “Canelito” aún espera que se confirme su siguiente cita para subir al ring. Después de esa contienda, el alumno del “Chololo” estaría listo para disputar su primer título nacional de la Federación de Comisiones de Box de la República Mexicana (Fecombox).

FICHA

Nombre: Benito García.

Alias: “Canelito”.

Edad: 17 años.

Debut: cuatro de junio de 2016 ante Jovanni Plascencia en el Gimnasio de la UdeG.

Récord: 7 a 1.

KO: 1.