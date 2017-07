Empatamos con el campeón, ésa es la buena noticia: Paco Jémez

Cuestionamientos de la prensa luego de 1-1 con Chivas irritan al técnico de Cruz Azul

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUL/2017).- Ante los cuestionamientos de la prensa, el técnico de Cruz Azul Paco Jémez da la interpretación más optimista al empate 1-1 ante Chivas, al que Cruz Azul enfrentó en superioridad numérica por buena parte del segundo tiempo.

"Hemos empatado contra el campeón, ésa es la buena noticia, sacamos el resultado, seguimos sin perder. No me gustó mi equipo, no me preguntéis más de eso, ya lo he dejado bastante claro, no empecéis con 'pasito atrás o adelante'", respondió irritado el técnico al ser cuestionado por la prensa acerca del desepeño de su equipo.

La Máquina se puso en ventaja al minuto 30, pero el Rebaño igualó al 63 y terminó generando más peligro a pesar de la expulsión de Edwin Hernández por doble amarilla al 69'.

El técnico español admitió que Cruz Azul no supo interpretar el partido y pidió a la directiva cementera encontrar refuerzos para suplir las ausencias por lesión de Julián Vázquez y Martín Rodríguez.

Ante la pregunta de un reportero que quiso saber si la condición física influyó en el desempeño de Cruz Azul en la última parte del partido, el técnico se limitó a guardar silencio, sin ofrecer una respuesta.