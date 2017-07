Femenil de Chivas debe estar a la altura de la historia

El estratega del cuadro, Fernando Camacho, dice que por la historia del club en el futbol mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUL/2017).- Luego de vencer por un contundente 3-0 al Atlas, Luis Fernando Camacho, estratega del equipo femenil de Chivas, señaló que su escuadra debe estar a la altura de lo que el Guadalajara significa históricamente en el futbol mexicano.



Para el entrenador rojiblanco, sus pupilas deben comenzar a escribir su propia historia, pero sin descuidar la tradición del escudo que defienden.



"En la charla les comentaba que este escudo representa mucha historia, muchos triunfos, pero debemos labrar nuestro propio camino, somos chivas y debemos igualar para ser parte de la historia como ha sido el varonil".



"Es complicado hasta donde nosotros queramos, hemos trabajado mucho desde los camperos, las secretarias, nuestro coordinador, hemos trabajado demasiado para hacer bien las cosas. Queremos hacer nuestro propio camino y queremos que las jugadoras se identifiquen y sepan lo que significa este equipo", compartió.



Por su parte Jorge Rodríguez, estratega de Atlas, fue claro al señalar que el resultado no era lo esperado, pero destacó la actitud con la que sus jugadoras encararon este compromiso ante el Guadalajara.



"Se tiene la expectativa de ganar, cuando estamos compitiendo siempre es con mentalidad ganadora y como el resultado fue desfavorable por supuesto no es lo que esperábamos. Destaco la actitud colectiva y de manera específica de algunas jugadoras que no venían desempeñándose en los partidos de preparación y hoy la actitud mostrada como colectivo fue buena", finalizó.



Para la siguiente jornada Chivas se medirá al Tigres de Nayeli Rangel, mientras que Atlas hará lo propio ante Santos Laguna.