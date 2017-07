Atlas está para ilusionarse: 'Profe' Cruz

Los Zorros se repusieron de un gol tempranero y vencieron 2-1 a pumas

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUL/2017).- Después de conseguir triunfos consecutivos en sus dos primeros partidos del torneo, al vencer a León y Pumas, el director técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, aceptó que sus Zorros están para ilusionar a la gente, con sus seis puntos en el arranque del Apertura 2017, así como el estilo de juego que están demostrando.

Atlas venció a la UNAM con marcador de 2-1 ante un pletórico Estadio Jalisco que registró una entrada de más de 43 mil espectadores, los cuales se retiraron más que felices por el accionar de sus jugadores, que entregaron todo en el terreno de juego.

"Pienso que debemos ilusionarnos todos. Este es un inicio muy sólido, muy bueno porque no sacamos el resultado por casualidad o la fortuna estamos trabajando los resultados, haciendo futbol para merecer pero tenemos esa dualidad. No podemos decirle a la afición que no se ilusione, claro que sí, son más de 60 años sin títulos, claro que deben ilusionarse, los que debemos ser sensatos somos nosotros, celebraremos y luego retomaremos el chip porque vienen muchas batallas, nos faltan 15 y hay que ir una a una, el siguiente en Toluca por la liga, pero antes esta la copa, que no nos tiene sin cuidado, intentaremos hacerlo bien para que superemos fases y pueda ser el laboratorio de pruebas para nuestros jóvenes", afirmó el timonel rojinegro.

Atlas preparará a partir de este domingo el partido de la Copa MX ante las Águilas del América, a jugarse el próximo miércoles en el Estadio Azteca, para luego ir al estadio Nemesio Díez la siguiente semana a medirse a los Diablos Rojos.



