Neymar debe explicar lo que quiere hacer: Carles Puyol

'El amor a la camiseta existe, pero influyen otros factores', dice

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUL/2017).- La voz de Carles Puyol pesa en el mundo del Barcelona, y el ahora retirado jugador usa su autoridad para pedirle a Neymar que se pronuncie respecto a su futuro.

Según reportes de la prensa francesa el atacante brasileño estaría a punto de firmar para el París Saint-Germain, que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescición de 220 millones de euros incluida en el contrato del ídolo de Sao Paulo, que hasta ahora no ha desmentido ni confirmado los rumores.

"No sé qué va a pasar", dice Puyol al diario Marca de España. "Es él (Neymar) quien tiene que hablar y explicar lo que quiere hacer. Como yo no lo puedo controlar, no estoy preocupado en este sentido. Es uno de los mejores del mundo, creo que está muy bien en el Barcelona, aportando muchísimo pero la decisión la debe tomar él. No soy el responsable del club así que no sé si ya tiene decidido algo".

Puyol, que jugó toda su carrera con el Barcelona, cree que la fidelidad de un jugador a un solo club todavía puede existir, aunque la evolución actual del deporte la vuelve más difícil.

"El fútbol está cambiando pero aún quedan casos: Messi, Busquets, Iniesta. Creo que el amor a la camiseta existe pero luego dependen otros factores", dice el ex capitán blaugrana.