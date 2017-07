A cinco años de Londres, clavadistas festejan su logro

Iván García, Germán Sánchez, Paola Espinosa y Alejandra Orozco celebran en Code Jalisco

GUADALAJARA/JALISCO (28/JUL/2017).- Iván García lo reconoce: “Lo que más me sorprende es lo mucho que la gente se acuerda de esa medalla. Todavía nos ven y tienen fresco el recuerdo de cuando ganamos en Londres. Nunca pensé que lo fueran a tener presente por tanto tiempo, pero qué bueno que así sea”.

A escasos días de convertirse en padre, Iván García recuerda el día en que todo cambio en su carrera como clavadista. Y es que este 30 de julio se cumplirán ya cinco años desde que él, junto con Germán Sánchez, se colgaron la plata en Londres 2012 dentro de la prueba de plataforma 10 metros sincronizados.

Hoy esa pareja de jóvenes clavadistas ya piensan en casarse o han comenzado a formar sus respectivas familias. Sus rostros se han endurecido desde aquel lunes en donde subieron al podio en la capital de Inglaterra, pero al recordar esos momentos sus ojos vuelven a iluminarse como sucedió ese día.

“Desde ese momento para acá soy otro completamente. Entreno diferente, pienso diferente, como diferente y todo lo hago de manera especial porque sé que vale la pena. Antes no tenía la noción de lo que significaba ganar una medalla olímpica, pero desde ese día supe que todo lo puedo realizar si lo hago con el corazón”, compartió el “Pollo”.

Entre pastel, sonrisas, fotos y gritos de los niños de la escuela de clavados del Code, Germán Sánchez también recordó ese momento en que por fin vio sus años de entrenamiento materializados en un metal plateado.

“Esa medalla le dio mucha estabilidad a mi carrera. Ustedes saben que el ciclo pasado no fue muy fácil, pero ese 'colchoncito' que te da el ya haber sido medallista olímpico me dio un plus para seguir confiando en mí. He sufrido mucho en mi carrera, con obstáculos desde Beijing 2008. He dado lo mejor de mí e incluso más”.

Al festejo no pudo faltar la otra gran pareja, la de Alejandra Orozco y Paola Espinosa, quienes también están en vísperas de cumplir cinco años desde aquel momento en donde tuvieron una cita con la historia.

Hoy que miran en retrospectiva, ambas medallistas coinciden en la incredulidad que les genera el que ya se haya ido un lustro desde ese día a la fecha. En un caso particular, Orozco reconoció que aún no digiere por completo el hecho de que logró su anhelado sueño al lado de la que fuera -y es- una de sus máximas inspiraciones en lo deportivo.

“Estaba muy emocionada y nerviosa, para mí Paola es un ídolo, siempre lo ha sido y lo será. Para mí es un honor competir al lado de ella. Me costó trabajo digerirlo, nunca creí que estaría con ella en una plataforma y sin embargo lo estuve por cuatro años seguidos, desde Londres hasta Río”, finalizó la jalisciense, quien desde los 15 años puede ostentarse como medallista olímpica.

EL DATO

Iván García y Germán Sánchez consiguieron su plata el 30 de julio de 2012, mientras que Alejandra Orozco y Paola Espinosa lo hicieron el 31.

EL INFORMADOR / DIEGO ALEJANDRO REOS