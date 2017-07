Baltimore no descarta contratación de mariscal Colin Kaepernick

Luego de la lesión de Joe Flacco, los Cuervos consideran al ex jugador de los 49ers

BALTIMORE, MARYLAND (27/JUL/2017).- Una lesión que sufrió el mariscal titular de los Cuervos de Baltimore, Joe Flacco, ha generado la incógnita de quién podría remplazarlo durante su recuperación.



Mientras tanto, Colin Kaepernick, ex mariscal de los 49ers de San Francisco, es uno de los candidatos más importantes para asumir el puesto de Flacco y en Baltimore no se descarta la posibilidad de su llegada.



Sin embargo, Kaepernick, de 29 años de edad, continúa siendo criticado luego de las protestas que realizó durante la entonación del himno estadunidense en la temporada pasada de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



Además, el originario de Wisconsin, fue votado a principios de la campaña 2016 como el jugador más odiado de la NFL a causa de sus protestas en favor del movimiento 'Black Lives Matter' (Las Vidas negras Importan).



A pesar de lo controvertido que resultaría su arribo a Baltimore, John Harbaugh, entrenador de los Cuervos no rechazó la posibilidad de contratarlo como mariscal de campo.



"No lo descartaría. Él es un gran jugador de Futbol Americano y creo que es una gran persona", dijo Harbaugh en conferencia de prensa y confirmó que en efecto, contratarán los servicios de un nuevo mariscal mientras Flacco se recupera.



En la edición del Super Bowl XLVII, Flacco y Kaepernick se enfrentaron por el campeonato de la NFL y fue el primero de estos mariscales quien se llevó triunfo.



Harbough también admitió que ha hablado con Kaepernick durante este verano.



"Hemos tenido grandiosas conversaciones por teléfono y ha sido un placer hablar con él y conocerlo. Me gusta la historia y la política y hemos tenido algunos debates. Ha sido divertido. Él es un gran sujeto", dijo el entrenador de los Cuervos.



Sobre la posible contratación del ex mariscal de los 49ers de San Francisco, Harbough comentó que se necesitan muchos factores.



"En primer lugar, depende de Colin. Qué quiere hacer, Cuál es su pasión, su prioridad, qué quiere hacer, en qué forma está. Si está listo, entonces determinaremos nuestras necesidades", aclaró Harbough.



"Por el momento, todo son especulaciones. Creo que él es un gran jugador y pienso que jugará en algún equipo de la NFL este año".



Durante la campaña pasada, Kaepernick fue titular en 11 juegos. Lanzó para dos mil 241 yardas y 11 touchdowns; además, corrió para un total de 468 yardas y dos anotaciones por tierra.