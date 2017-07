'Aris' Hernández pide no ser necios con Osorio

Cree que la Selección no tiene identidad y hay pocas posibilidades de un quinto partido

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- El jugador del Guadalajara Edwin Hernández, precisó que jamás le vio un estilo de juego definido a la Selección mexicana de Juan Carlos Osorio, porque las rotaciones partido a partido le dieron mucha ventaja a los rivales y quedó, en base a resultados, confirmado que no se está haciendo un buen trabajo.

“Todos nos dimos cuenta que la decisión estuvo mal, más allá de ser crítico, saber de futbol o ser simple aficionado, porque cuando salen bien las cosas, ganas. Más que eso, darle una identidad al equipo que no se le dio, sí a lo mejor en algunos partidos el sacrificio de muchos jugadores se vio reflejado y te da para empatar o algunas individualidades dan para ganar, pero el proceso o sistema que está manejando no fue el adecuado y las consecuencias ahí están”.

El lateral izquierdo está seguro que el técnico tiene auto crítica, que sabe detectar en qué se ha equivocado, ahora espera que cambie y rectifique pronto.

“Seguramente él sabrá qué hizo bien y que está mal. No me incomoda en lo más mínimo, pues yo no estuve ahí, a lo mejor muchos jugadores pueden darle el apoyo al entrenador, como yo se lo doy a Matías y no está mal. Cada quien tendrá su sentimiento, ‘yo lo estimo le doy lo apoyo’, pero si hablamos solo de futbol todos sabemos lo que pasó y los errores que hay”.

“Aris” manifestó que en la Federación Mexicana de Futbol deben tener en cuenta que no va bien el proceso, el sistema de juego, que hay mucha inconformidad y que si se mantiene esto, llegará el momento en que deben dar la cara, porque el final está cantado que no habrá un buen resultado.

“Creo que él va seguir con su misma decisión más allá que todo México diga que está mal, si él sigue con si misma decisión y mientras siga como técnico de la Selección hay que respetar lo que en su cabeza hay. Solamente los directivos saben, pero pienso sí debe haber una consecuencia cuando llegue a explotar todo, ojalá no sea así, que levante y que si se respeta su proceso, dé frutos que todos esperamos, que es ver una selección ganadora, que es lo que todo México quiere. Pero sí respetarle sus decisiones, así como a los directivos también”.

Desde su óptica, los directivos del futbol mexicano están a tiempo de hacer movimientos, rescatar lo que parece tendrá un final malo.

“Sí claro, nunca es malo también un cambio, si están haciendo tan mal las cosas entonces nos estamos tapando los ojos y no queremos ver. Si en realidad vemos mejoría, hay que seguir porque se ve un cambio y se ve que está evolucionando por buen camino. Pero si no vemos esa mejoría, qué más te puedo decir, los cambios tampoco son malos y en el futbol así pasa, es lo mismo con un jugador, cuando no estás bien te hacen a un lado y el que viene”.

El jugador del Guadalajara, está seguro que muchos piensan como él, pero pocos se atreven a decirlo por temor, pero aquellos que callan, es porque no quieren ver lo mal que se están haciendo las cosas por algún motivo en especial.

“Si nosotros nos tapamos los ojos, aun viendo lo que está pasando, entonces creo que somos necios, porque si realmente me meto y agarro un cardón (cactus), me espino y me duele, y digo que estoy haciendo mal pero no lo suelto entonces quiere decir que entonces soy necio, me gusta que me esté picando las espinas. Desde mi punto de vista, el entrenador no es el responsable, sino los que lo ponen. No sólo lo digo yo, a lo mejor yo estoy dando la voz y portando la voz de muchas personas que no queremos darnos cuenta”.

No titubeo en declarar Hernández sobre la Selección y reiteró que no se arrepiente de lo que ha dicho, desea que todo cambie, que mejore el Tri para tragarse sus palabras y que México esté feliz.

“Una disculpa para quien le quede el saco pero así es. Si vamos a respetar el proceso y ya lo confirmaron, hay que callarnos todos la boca y cuando lleguen las consecuencias, que ojalá pase en buena forma, entonces que se le ataque al que se le tenga que atacar. Por mi parte, sería una decepción para todos los mexicanos ver un equipo que a lo mejor no pase de la primera ronda. Ojala que no, ojala que me trague mis palabras y logremos ese quinto partido, por el bien de México y de cada futbolista, porque tenemos una gran camada”.

Matías Almeyda es el ideal para el Tri

“Aris” precisó que Matías Almeyda es el técnico ideal para llegar a la Selección mexicana, porque cumple con ciertos requisitos, los números lo avalan y espera que los dirigentes cuando tengan que tomar la determinación, lo tengan en cartera.

“Claro que sí, es un gran entrenador, trabaja muy bien, creo que lo ha demostrado, pero ahorita en este momento tampoco me complace mucho decir esto por las circunstancias, respeto a la persona que está y bueno, la decisión la tomaran los directivos a quienes corresponde, Matías es gran entrenador y tiene todo el perfil para estar en ese puesto, claro que sí, esos puestos se consiguen con resultados y el hasta ahora llena bien el perfil para estar”.

¿Por qué Almeyda sí haría un excelente trabajo y llevaría a la Selección a instancias importantes?

"Es una persona que tiene mucha humildad, mucho trato con el jugador y trata de sacarle el más jugo posible a cada jugador, eso es importante. Más allá de que si es buena persona, también trabaja muy bien en la cancha, realmente tiene el sistema que quiere para ver jugar a su equipo, le gusta lo que ven en Chivas el trato con la pelota, darle esa identidad y no jugar a lo que salga. Creo que eso es muy importante en cualquier equipo que tenga una identidad, saber a lo que juegas y Matías tiene un gran perfil no nada más para la Selección, sino para ser técnico en Europa, en la Selección de Argentina también. Tiene la oportunidad de dirigir a cualquier jugador, eso es lo más importante porque a veces decir yo sí puedo dirigir a la selección, pero con que argumentos. Él tiene todo el perfil, es un gran técnico, una gran persona además de que exige al jugador dentro de la cancha a su máximo nivel. Para estar en selección así tiene que ser, cada jugador que vaya tiene que dar su máximo nivel, si no a qué vas, él considera los jugadores que deben estar por su rendimiento, no por si les cae bien o mal".

