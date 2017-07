'Aris' Hernández pide calma a la afición de Chivas

El jugador pide que caminen junto al equipo paso a paso en el torneo

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- El lateral izquierdo del Guadalajara Edwin Hernández, pide a la afición rojiblanca caminar paso a paso en el torneo, que no se hagan en la final cuando todavía no se ha jugado la fecha dos y que le den tiempo al equipo de ir mostrando su mejor futbol con el desarrollo del campeonato, porque ya ha escuchado comentarios fuera de lugar.



El equipo está mentalizado en obtener la estrella 13, pero aseguró porque ya lo vivió con el León, que lograr el bicampeonato es muy difícil, así que pide paciencia, apoyo en todo el campeonato y espera cumplir lo que prometió el dueño.



"Jorge puede decir lo que quiera, es su equipo, yo quiero lograr el campeonato, pero no es de ponernos, es un proceso de luchar para llegar al objetivo, haremos un buen torneo porque para eso nos estamos preparando y si no lo logramos tampoco será un fracaso".



"Aris" indicó que la afición no debe meter tanta presión al equipo en apuntar de manera directa a la estrella 13, porque aseguró que no es tiempo y deben estar apoyando en todo momento.



"No hay que volvernos locos, nosotros tenemos el pensamiento de seguir siendo protagonistas en calificar, estar en los primeros lugares, conseguir el bicampeonato es difícil, la gente quiere la trece pero vamos paso a paso. Nosotros lo tenemos en la mente, pero los equipos se vuelven más fuerte y no estamos obsesionados en lograrlo, si se da, es por lo que venimos trabajando, se dan porque se trabaja no porque se desea. No nos metemos esa presión del bicampeonato, vamos tranquilos, no estamos aferrados, si queremos hacer un buen torneo pero tampoco nos ponemos esa vara".



Chivas con la integración de Jair Pereira, Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda, será otro en todos los aspectos, porque son vitales en el esquema, le dan otro tipo de ataque, hacen diferencia y el resultado de la semana pasada, aseguró que no es malo.



"Contra Toluca merecíamos un poco más con las ausencias que teníamos, pero nos fuimos tranquilos, quizá nos faltó intensidad y faltó la experiencia de los que no estaban. Cruz Azul sabe que tiene que jugarse todas las canicas este torneo, más por el tiempo que lleva, este equipo es diferente, se ve que corren más los jugadores y en casa se harán fuertes porque la afición lo pide. Verán otra cara de Chivas".



Aseguró "Aris" que el trabajo de este jueves, el importante de cara al encuentro frente al Cruz Azul fue excelente, les gustó el nivel futbolístico que mostraron y se declaran listos para jugar este sábado en el Azul, estadio que consideran su casa porque el graderío se llena de rojiblancos.



"Hicimos un entrenamiento muy bueno, con todos los que regresaron de la Selección, estamos fortalecidos porque son importantes en el esquema de Matías, sabemos de la dinámica que se genera, terminamos contentos y logramos muy buen entrenamiento. Las piezas están disponibles para el fin de semana".





"Que no se nos exija lograr el bicampeonato, si vamos a buscarlo, pero no exigir. Nosotros estamos haciendo bien las cosas en cada entrenamiento. La exigencia es la misma, pero vamos paso a paso", Edwin Hernández, jugador del Guadalajara.



