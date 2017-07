Quiero ser presidente del Barça: Gerard Piqué

'Me gustaría hacer lo que estuviese en mi mano por el club que amo', dice

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- El defensa del Barcelona Gerard Piqué expresó su deseo de convertirse algún día en el máximo dirigente del club blaugrana.

"No estoy hecho para ser entrenador. Quiero ser el Presidente del Barcelona, ese es mi sueño. Cuando me retire me gustaría hacer lo que lo que estuviese en mi mano por el club que amo", dijo el jugador en entrevista con la revista japonesa Soccer King.

Piqué afirmó además que si fuera presidente de la FIFA haría modificaciones al sistema arbitral favoreciendo la introducción de tecnología.

"Me gustaría cambiar el sistema arbitral. La presión del colegiado en un partido es demasiado grande. Para ser capaz de eliminar la injusticia y que hubiese menos polémica introduciría medios tecnológicos que harían mejorar el arbitraje", afirmó.

Colocándose en el presente, el jugador afirmó que a pesar de sus objeciones al arbitraje, debe enfocarse en la temporada que está por iniciar.

"Sí, estoy muy descontento con el arbitraje en algunos partidos. Pero lo he olvidado hace ya mucho" dice riendo. "La nueva temporada está a punto de comenzar, tengo que cambiar completamente mi mentalidad y no pensar sobre ciertas cosas negativas".