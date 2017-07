Listas para topar

El cuadro femenil del Guadalajara, que hará su debut liguero este fin de semana frente al Atlas, sabe del compromiso que tiene en este nuevo proyecto

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- Estar en el Guadalajara es un compromiso grande por lo que significa la historia de la institución, así que estar en lo más alto en las competencias donde esté el escudo de Chivas es una obligación natural y en el equipo femenil, dice su técnico Luis Fernando Camacho, el primer paso es la Liguilla.

De cara al arranque de la Liga MX Femenil, Camacho tiene muy claras las metas del Guadalajara.

“En Chivas no hay más que calificar, entran dos equipos por grupo, se juega a dos grupos y esa es la meta. En Toluca (donde fueron goleadas) nos dieron un bajón a la realidad, porque nos sirvió mucho que nos fuera tan mal y de ahí comenzamos a planear, corregir, lo que debemos trabajar y estamos más cerca de lo que pretendemos. En Chivas no hay más que calificar a la instancia final”.

El arranque para conformar Chivas femenil fue complejo, sobre todo adaptarse a un vestidor de mujeres, saber en qué momento puede entrar o no el cuerpo técnico a dar indicaciones, pero conforme han pasado los entrenamientos y partidos se dio cuenta que no había ningún problema en ese sentido. “Ellas tienen menos pena que nosotros. Nos estamos adaptando, porque para entrar al vestidor cuando fuimos a Toluca, tardamos 10 minutos para ingresar porque el cuerpo técnico que me acompaña somos puros hombres. La realidad es que a nosotros nos da más pena que entre una mujer a un vestidor de hombres”.

Camacho, quien ha hecho toda su carrera en el equipo rojiblanco desde fuerzas básicas pero por cuestiones del destino no logró brillar en el máximo conjunto, dijo que se siente privilegiado por dirigir al equipo femenil. “Nos hicieron santo entre tantas mujeres, pero lo vemos como un reto padre, complejo pero al final es una buena prueba. Estamos contentos por estar encabezando el proyecto”.

El técnico mencionó que existen diferencias marcadas respecto a la forma de jugar entre las mujeres y hombres. Camacho, cuando tomó el equipo, intentó darle un toque especial, trabajar como lo hacía cuando él era jugador o dirigiendo a varones, pero tuvo que modificar rápido. “El futbol femenil no es tan táctico, cuando comencé a trabajar me metí en aspectos tácticos, pausando los trabajos y luego te das cuenta que no es lo mismo que en el futbol varonil. Es más de correr, de luchar y ellas no paran como un hombre, siempre están luchando. Ya llevamos 12 partidos para arrancar en la Liga y con eso creo llegamos en condiciones”.

Aplaude Camacho que se haya dado paso al futbol femenil, porque para la Selección mexicana será más fácil llevar jugadoras, además de que le cambia la vida a quienes están en los diferentes equipos porque ya lo verán como una profesión, en la cual obtendrán un beneficio económico. “Además será diferente que las jugadoras mexicanas estén con la ilusión de ser convocadas a la Selección, porque antes traían a jugadores mexicanas que estaban en otros países pero no eran aceptadas para jugar en la Selección donde vivían. Ahora esperemos que en la Liga esté el material humano que se requiere”.

Bien equipadas

Chivas femenil es el equipo que mejores instalaciones tiene en la Liga Femenil, su cancha para entrenar, sus vestidores, un club que es San Rafael, así como el apoyo de una directiva que no las dejará solas y la visión es producir sus propias futbolistas. “No nos fuimos por la fácil, de abrir la cartera para ir por jugadoras ya hechas. No es la filosofía de Chivas y vamos a formar a las nuestras, queremos proyectar. Daremos oportunidad a futbolistas para que hagan carrera y ellas, con sus actuaciones, determinarán cuánto tiempo estarán aquí”.

Chivas femenil debuta ante el Atlas este sábado, partido que dice el técnico Camacho, no requiere de una charla motivacional para que la jugadora salga a brindarse y dar el extra. “Los clásicos se viven, se disfrutan, se pelean, lo único que importa es ganarlo, la forma es lo de menos y será un buen arranque de campeonato, para saber dónde estamos parados todos. Si ganas uno a cero, la gente no cuestionará cómo cayó el tanto. Lo más importante es ganar, nada más”.

POLÉMICAS CONTRACTUALES

Rechazan discriminación a jugadoras

La Liga MX Femenil dejó en claro que respetará los derechos de las jugadoras de los 16 clubes que disputarán la primera temporada, misma que iniciará mañana, con lo cual se descarta discriminar por embarazo y homosexualidad.

Luego de circular información en la cual se manejaba la anulación de contratos en caso de embarazo y de prohibirles a las futbolistas hablar de sus preferencias sexuales, la Liga MX dio a conocer su postura.

Aseguró que en ningún estatuto social de la Federación Mexicana de Futbol, reglamento de la Liga MX Femenil u otras divisiones “existen disposiciones que limiten por preferencia sexual, religión u otra circunstancia discriminatoria el derecho a formar parte de las competiciones que esta institución organiza”.

Agregó que en el reglamento de competencia están establecidas las disposiciones médicas “con las que se deben cumplir para el registro de cualquier jugadora. Cabe aclarar que en ningún punto se menciona el embarazo como un motivo para desentenderse de las responsabilidades de un club”.

Dejó en claro que toda jugadora registrada debe contar con un seguro de gastos médicos mayores, mismo que deberá ser proporcionado por cada club, y que el surgimiento de la Liga Femenil es para reconocer el valor de la mujer en la sociedad.

“Partiendo de los principios básicos de competencia y su normatividad, es prioridad de la Liga MX/Ascenso MX y la Liga MX Femenil respetar en todo momento la igualdad de género, la diversidad y sobre todo a la integridad de las personas”.

Entre algunos señalamientos que se han hecho se encuentran que está la prohibición a embarazarse, además de que les han dejado en claro que no tendrán servicio médico ni las prestaciones que la ley demanda.

Cuerpo técnico

• Técnico: Luis Fernando Camacho

• Auxiliar y coordinador de gira: Jorge Peredo

• Preparador físico: Óscar Morelos

• Médico entre semana: Ariel de la Rosa

• Médico de cancha en partidos: Raquel Montes

Herramientas que tienen las chicas

• Desarrollo humano

• Yoga

• Psicóloga

• Nutrición

• Médico

• Kinesiólogo

Seleccionadas en el equipo femenil de Chivas

• Miriam García, Sub-20

• Ana Paula Ruvalcaba, Sub-17

• Anette Vázquez, Sub-17

• Hay seis jugadoras más que han estado en diferentes procesos de Selección mexicana, como Tania Morales, la más experimentada de la plantilla.

Plantilla femenil