Clifford, cada vez más acoplado al Atlas

El jugador acepta que le costó mucho trabajo adaptarse a la comida y la cultura mexicana

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- Llegó al futbol mexicano en medio de una incertidumbre por tratarse de un jugador que venía de Europa, de un equipo como lo es el Granada B de España y que no tenía mucho cartel, sin embargo Clifford Aboagye se ha ganado partido a partido la confianza, no solo del entrenador José Guadalupe Cruz, sino de sus compañeros en el campo y sobre todo de la afición, que partido a partido le reconocen su esfuerzo y calidad dentro del terreno de juego. Esto se debe en gran medida a que conforme pasan los días, se acopla de la mejor manera a las costumbres que hay en nuestro país, así como al futbol azteca.

''A mí me costó mucho al principio todo lo que es la comida, la cultura, pero ya después de eso estuve listo para todo. Yo vine aquí para crecer como futbolista y para aprender, creo que se me han dado bien las cosas, quiero seguir trabajando y creo que me irá muy bien'', dijo Clifford en conferencia de prensa este miércoles.

Pero ahora Clifford no está sólo en el Atlas, la directiva rojinegra trajo al camerunés Patrick Soko a engrosar las filas, algo que a Aboagye le agrada, sobre todo porque tiene la confianza de que les irá cada vez mejor en el futbol nacional.

''Todos los jugadores de África que vienen tienen ganas de triunfar y estoy seguro que nos irá cada vez mejor'', siguió el nacido en Ghana.

Eso sí, Clifford Aboagye se mostró feliz de tener a un jugador de su mismo continente a su lado, pero más por la forma en que ha debutado, ya lo hizo con gol en el equipo Sub-20 el fin de semana pasado ante León y ahora en la Copa tuvo una gran actuación ante Potros UAEM.

''Estoy muy contento que tengo otro compañero africano, que ayer pudo debutar e hizo las cosas bien, creo que todos los jóvenes que llegan al equipo tienen todo para triunfar, entonces estamos contentos de que ya pudo debutar haciendo bien las cosas. Él está muy contento, trabajando poco a poco, tiene claro lo que tiene que hacer y estoy seguro que subirá su participación'', finalizó diciendo Clifford Aboagye.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES