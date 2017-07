El Code sale al quite

El recorte presupuestal de la Conade ha obligado a las autoridades del Code Jalisco a brindar apoyo a sus atletas para que puedan competir en eventos internacionales

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- Ante la falta de apoyo que han sufrido algunos atletas jaliscienses por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Code Jalisco ha tenido que invertir cantidades importantes de dinero con el fin de que sus deportistas puedan representar a México en eventos internacionales.

Solamente en lo que va del año, el máximo organismo del deporte en Jalisco ha invertido 340 mil 830.53 pesos de su presupuesto con el fin de otorgar apoyos o transporte a diferentes disciplinas que no han tenido una cobertura total de sus gastos por parte de la Conade.

Sin contar el costo de boletos de avión, que también han sido financiados por el deporte de Jalisco, el Code proyecta que este año invertirá un total de 590 mil 830.53 pesos para que deportistas locales cumplan su sueño de representar al país en el extranjero, situación que debería estar bajo la jurisdicción de la Conade.

En total fueron 13 vuelos los que el Code pagó en este lapso a diferentes atletas de diversas disciplinas. Algunos de estos vuelos fueron para que el deportista en cuestión pudiera arribar a la concentración de la Selección mexicana previo a alguna competencia fuera del país.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de Jalisco por cubrir lo que dejara pendiente la Conade, algunos atletas han tenido que aportar dinero de su propia bolsa para cumplir con cuestiones que rayan en lo irónico. Tal es el caso de la arquera Fernanda Alexis Zepeda, quien tuvo que pagar más de mil pesos para poder llevar como equipaje el arco con el que competiría en el Copa Mundial de Utah.

“El Code me pagó mi vuelo a la Ciudad de México para de ahí irme a Utah (Estados Unidos), pero mi equipo deportivo también lo tuvo que haber pagado Conade y no me dieron el recurso para ese equipaje. La persona que iba de encargada de Conade no me dio ningún dinero para eso. Yo sí esperaba que algún día pasara algo, pero no en ese viaje. No creí que en un evento tan importante me pusieran a pagar mi equipaje deportivo. Nadie nos dijo antes, al llegar me avisaron que no tenía incluidas mis maletas”.

“Yo tuve que pagar de mi dinero lo que me cobraron en el aeropuerto para llevar mi arco de competencia, que es mi principal herramienta. Tuve que pagar cerca de mil 100 pesos por llevarlo. Primero fuimos a la Copa del Mundo en Utah y después nos fuimos a Guatemala para otra competencia”, compartió la jalisciense.

Esta Copa Mundial en Salt Lake City fue la primera que Fernanda Zepeda disputó en la categoría mayor. Previamente, en enero de este año, la jalisciense se colgó un oro en la categoría juvenil de la Copa del Mundo Bajo Techo de Tiro con Arco de Nimes, Francia. A pesar de sus resultados, tuvo que pagar por llevar su arco.

Dos años sin apoyo a entrenadores de ciclismo

La falta de recursos otorgados por la Conade no es un problema exclusivo de los atletas, sino que es un mal que ya se expandió hasta los entrenadores y personas con puestos administrativos dentro del deporte mexicano.

Así lo señaló Gabriel Espinoza, quien se desempeña como director técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo. El directivo indicó que desde mediados de 2015 han tenido que encontrar la manera de solventar la falta de apoyo económico a entrenadores.

“Por parte de Conade no se han recibido apoyos desde 2015 en la parte administrativa y cuestiones técnicas, como pago de entrenadores. Definitivamente no sólo es el no apoyo para los atletas, sino que también pasa en la parte de los entrenadores. En estos rubros se dejó de tener apoyo aproximadamente a mediados de 2015”.

De igual manera, Gabriel Espinoza fue claro al señalar que también se han visto en aprietos para conseguir el recurso necesario para uniformar a todos y cada uno de los seleccionados nacionales del ciclismo mexicano.

“Hemos tenido que buscar los canales para los apoyos, incluso en la cuestión de realización de eventos. No sólo son los gastos de boletos de avión u hospedaje, también está el tema de los uniformes. En promedio son entre 110 o 130 atletas de las cuatro disciplinas y dos ramas con sus diferentes categorías. Ese también es un gasto fuerte que cubrimos nosotros a través de patrocinadores”, finalizó.

NUMERALIA

13 boletos de avión son los que el Code ha pagado a sus atletas de agosto pasado a la fecha. Uno estaría aún pendiente.

340 mil 830.53 pesos ha gastado el Code en apoyos a sus atletas seleccionados nacionales (sólo en este año).

250 mil pesos es lo que aún prevé invertir el Code este año para apoyar a sus seleccionados nacionales.

SABER MÁS

Recorte

En los años 2015 y 2016, el Code Jalisco dejó de recibir recursos de la Conade y la Escuela Nacional de Entrenadores para el Programa de Actualización (SICCED, diplomados y maestrías), esto cuando entre 2013 y 2014 el organismo jalisciense recibió una cantidad total de 372 mil 324.73 pesos.

