Toluca celebra centenario con empate sin goles ante Atlético

Los Diablos Rojos fueron incapaces del triunfo y terminaron 0-0 con los colchoneros

TOLUCA, EDOMEX. (25/JUL/2017).- Diablos Rojos de Toluca fue incapaz de celebrar con un triunfo el partido por los 100 años de su fundación, al empatar sin goles con Atlético de Madrid, en duelo amistoso disputado en el estadio Nemesio Diez.



El festejo por los 100 años del club de futbol Toluca no pudo ser redondo, más allá de que ahí estuvieron los deseos, estos no fueron capaces de ir de la mano con un desempeño adecuado que le mereciera lograr un resultado positivo.



La escuadra mexiquense sabía que era su noche frente a un sinodal importante, el cual no estuvo dispuesto a ser comparsa de esta celebración y tomó el juego con total seriedad, en lo que es el inicio de su pretemporada.



Diablos Rojos poco pudo hacer al frente, solo en dos ocasiones inquietó la meta rival. La primera al minuto 17, en un centro por izquierda de Gabriel Hauche a primer poste, donde el colombiano Fernando Uribe alcanzó a rematar, pero a un lado.



Instantes después, en una acción idéntica, Hauche metió un balón sobre el que Uribe hizo un mal contacto, cuando estaba en una posición de alguna manera cómoda para darle dirección de portería.



Mientras los ibéricos, pese a tener en su delantera a Fernando Torres y a Antoine Griezmann, dejaron en claro que este era su primer cotejo de pretemporada y poco hicieron al frente.



Para el complemento, el técnico argentino Hernán Cristante mandó a la cancha a Antonio Naelson "Sinha", quien fue el invitado especial de Toluca, en busca de ese jugador que pusiera un balón fino para generar peligro.



Mientras los "colchoneros" cambiaron a prácticamente todo su once, lo cual, contrario a lo que sucede normalmente en este tipo de situaciones, para nada los descontroló, pero tampoco le permitió tener más tiempo el esférico ni ser más peligroso.



Ambos buscaron ese gol que les diera la victoria, solo que ninguno fue capaz de hacerlo y tuvieron que conformarse con un empate en el festejo de los cien años del Toluca



El arbitraje estuvo a cargo de Fernando Guerrero, quien no mostró tarjetas.



Alineaciones:



Toluca.- Alfredo Talavera, Rodrigo Salinas, Osvaldo González, Santiago García (Juan Delgadillo, 58), Efraín Velarde, Rodrigo López, Antonio Ríos, Gabriel Hauche (Martín Abundis, 74), Pablo Barrientos (Antonio Naelson "Sinha", 46/Carlos Esquivel, 65), Rubens Sambueza y Fernando Uribe (Enrique Triverio, 58). DT Herán Cristante (ARG).



Atlético de Madrid (ESP).- Jan Oblak (Miguel Moyá, 46/Axel Werner, 72), Juanfran Torres (Sime Vrsaljko, 46), Stefan Savic (José Giménez, 46), Lucas Hernández (Diego Godín, 46), Filipe Luis (Sergi González, 46), Augusto Fernández (Matías Kranevitter, 46), Gabi Fernández (Thomas, 46), Koke Resurección (Keidi Bare, 46/Rafael Santos, 77), Yannick-Ferreira Carrasco (Nicolás Gaitán, 46), Antoine Griezmann (Ángel Correa, 46) y Fernando Torres (Luciano Vietto, 46). DT Diego Pablo Simeone (ARG).