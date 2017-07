‘Chicharito’ defiende a Osorio

El jugador habla luego de que fanáticos insultaran al técnico colombiano a su llegada a México

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- El delantero mexicano, Javier “Chicharito” Hernández salió en defensa del estratega colombiano, Juan Carlos Osorio, luego de que fanáticos lo “recibieran” entre gritos e insultos el pasado lunes en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, el futbolista publicó una carta donde expresó su descontento por las agresiones hacia el dirigente del Tri.

“Estoy sin palabras… Me dio vergüenza, me dio coraje y más aún me dio mucha tristeza”, sentenció Hernández quien aseguró que este trato no lo habían recibido otros técnicos que se han comportado peor y han tenido resultados similares.

“De verdad tenemos mucho que aprender, tenemos mucho en que mejorar, porque no es posible que un deporte nos haga accionar, reaccionar y comportarnos como sucedió en esta ocasión (sobre el recibimiento a Osorio)”, dijo.

En su mensaje mencionó que “hasta el máximo goleador de la Selección Nacional en todos los tiempos lo han querido fuera de la Selección”, lo mismo con "el único jugador en la historia en ganar dos Champions League, ser capitán de tres selecciones mundialistas", refiriéndose a Rafa Márquez.

Asimismo, el atacante mencionó a Hugo Sánchez que en su momento sufrió críticas por parte de los fanáticos "que lo quisieron fuera de la Selección cuando jugaba y lo echaron por no clasificar a unos Olímpicos", agregó.

“Ánimo 'Profe', porque de verdad en México somos más los que queremos mejorar este país, queremos ser mejores mexicanos, queremos un México mejor en todos los ámbitos”, finalizó “Chicharito”.

El tuit no tardó en recibir cientos de comentarios, tanto positivos como negativos, y ya ha sido compartido más de dos mil veces.