Maradona apoya el uso del VAR en partidos

MADRID, ESPAÑA (25/JUL/2017).- El argentino Diego Armando Maradona se ha mostrado partidario de la utilización de la tecnología en el futbol, en concreto del videoarbitraje (VAR), aunque también ha reconocido que de haber existido en 1986, en el Mundial de México, no se habría concedido la denominada "mano de Dios", su gol ante Inglaterra.

"El futbol no se puede quedar atrás. Si la tecnología avanza como avanza, si todos los deportes la utilizan, ¿cómo no vamos a considerarla para el futbol?", ha comentado Maradona, en declaraciones a la web de la FIFA.

Maradona, al serle preguntado sobre el tiempo que se podría perder con la utilización del VAR en los partidos, ha señalado: "En el pasado se decía que perderíamos mucho tiempo, que la gente se fastidiaría. Pero no, viejo: ¡la gente se fastidia cuando le cobrás algo que no es! Cuando no te cobran un gol que fue, por ejemplo. La tecnología trae transparencia y calidad; le da una respuesta positiva al equipo que decide atacar y asumir riesgos".

"Los 90 minutos de futbol tienen altibajos. Un equipo puede tomar la rienda y a los 15 minutos tomarla el otro. Si vos metés un gol podés tener mucho más la pelota, hacer salir más al rival. ¡El juego es más dinámico así! Pero si metés un gol y no te lo cobran, después cedés terreno y perdés tu chance. Así no es", ha añadido.

El astro argentino, asimismo, ha reconocido que cuando piensa en el VAR se le pasa por la cabeza el tanto anotado con la mano ante Inglaterra, en cuartos de final jugados en el estadio Azteca de México, el 22 de junio de 1986, que era el primero de una Argentina que se impuso por 2-1. Además, desvela otro tanto "ilegal".

"Me puse a pensar y, claro, con tecnología ese gol no habría contado, no lo habrían convalidado. Y te digo más: en el Mundial de 1990 también usé la mano contra la Unión Soviética para despejar una pelota en la línea nuestra. En aquel momento el árbitro tampoco la vio, ¡tuvimos suerte! Pero en aquella época no había posibilidad de usar la tecnología, hoy es otra historia", ha comentado.

Eso si, Maradona también recuerda otro "error" mundialista. "No sólo mi gol en el 86 no hubiese valido. ¡Ojo que Inglaterra ganó el Mundial del 66 con una pelota que no cruzó la línea! La cosa es para todos". ha apuntado.

"Lo mismo, pero al revés, pasó en 2010. Aquel tiro de Lampard contra Alemania que cruzó la raya y no se cobró. Inglaterra tenía la pelota, metió el gol que merecía hacer. ¡Pero después de esa jugada Alemania creció y cambió el partido por completo! Son muchas las jugadas que pudieron cambiar la historia de los Mundiales con el uso de la tecnología. Es hora de cambiar eso", ha señalado.