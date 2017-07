Regresa la Copa MX

A partir de esta noche se pone en marcha una edición más del torneo en el que los participantes muestran alineaciones alternas

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- El torneo que nadie quiere jugar, pero al mismo tiempo es el que todos quieren ganar. Nadie salta a la cancha buscando perder, sin embargo no se le presta el mismo interés que a la Liga MX.

Hoy arranca una nueva edición de la Copa MX, en donde Guadalajara buscará defender el título a capa y espada, al tiempo que otros 26 equipos intentarán arrebatarle al Rebaño Sagrado la medalla de campeón que consiguió apenas en abril pasado.

Un torneo duramente criticado por tener un promedio bajo de asistencia en los estadios de los equipos de Primera División, no así en algunos de la Liga de Ascenso, en donde se registran buenas entradas cuando equipos de alta convocatoria como Chivas, América o Cruz Azul se hacen presentes; además, en este torneo los equipos o directores técnicos utilizan el certamen para foguear a sus jugadores que tienen poca o nula actividad, por lo que usan planteles alternos.

La competencia, que tiene nueve cabezas de serie empezando por las Chivas como actual campeón, comenzará hoy y la Final se jugará el 2 de noviembre. Cada grupo jugará seis jornadas y para clasificar a Octavos de Final pasarán los nueve líderes y los siete mejores segundos lugares, por lo que las opciones para los equipos son mayores, salvo un mal torneo en donde se termine en tercer lugar, no habrá opción de buscar el título.

De los 27 equipos participantes, 17 son de la Liga MX, solamente a falta del recién ascendido, Lobos BUAP, quien no estará en este certamen debido a que se le dará oportunidad de pelear únicamente para salvarse, y 10 del Ascenso MX, entre los que no figura el Atlético San Luis, la nueva franquicia que entra en competencia a partir del Apertura 2017 y que al igual que los Lobos BUAP, intentará mantener la categoría y no caer a la Segunda División.

Para este certamen destaca el hecho de que los cuatro participantes en la Liga de Campeones de Concacaf, Guadalajara, Tigres, América y Tijuana sí jugarán la Copa MX, luego de los cambios en el calendario que se realizaron en el torneo de la Confederación que permite atender a los compromisos locales en esta ocasión. En este aspecto, para la edición del Clausura 2018 ya no figurarán entre los participantes.

MOMENTOS COPEROS

Dorados campeón

En lo que fue la primera edición de este nuevo formato de la Copa MX en el Apertura 2012, los Dorados de Sinaloa de la Liga de Ascenso se alzaron con el título y levantaron por primera ocasión este trofeo al vencer a Correcaminos en tanda de penales en el estadio Marte R. Gómez de Tamaulipas. Los sinaloenses eran dirigidos en aquel entonces por Francisco Ramírez y el héroe de la tanda de penales fue el arquero Alfredo Frausto.

Clásico en Semifinales

En la edición del Apertura 2016, se dio por primera ocasión un Clásico Nacional en el nuevo formato de la Copa MX, en donde Guadalajara venció en dramática tanda de penales a las Águilas del América en duelo disputado en el Estadio Azteca, que registró un lleno en aquella ocasión. Alan Pulido y Michael Arroyo anotaron en tiempo regular y ya en la tanda de penales Antonio Rodríguez, portero tapatío, se vistió de héroe.

Chivas bicampeón

El único equipo que ha conseguido dos títulos de Copa MX, desde 2012 que este certamen regresó, es el Guadalajara, quien ha logrado levantar los trofeos en el Apertura 2015 y Clausura 2017, primero venciendo a León en el estadio Nou Camp y luego derrotando a Morelia en penales para ser actualmente el campeón reinante. Además ha jugado dos Finales más, ante Puebla en 2015 y Querétaro en 2016, perdiendo ambas.

Cruz Azul se corona

Ante la sequía de títulos de La Máquina de Cruz Azul, ganar un torneo como la Copa MX fue un bálsamo para sus aficionados y directivos. Esto sucedió en el Torneo Clausura 2013, al vencer a los Potros de Hierro del Atlante en el estadio Andrés Quintana Roo en tanda de penales, en donde Jesús Corona fue el héroe e hizo que Gerardo Torrado levantara por primera ocasión un trofeo de campeón en el futbol mexicano.

Zorros en la orilla

Otra vez se quedaron en la orilla. Los rojinegros del Atlas vieron frustrada su oportunidad de ser campeones de la Copa MX al caer en penales ante Morelia en la Final de la edición del Torneo Apertura 2013, en juego que terminó empatado 3-3 siendo uno de las más memorables en este nuevo formato. Ya en la ejecución de los disparos desde los 11 pasos, Federico Vilar fue el mandón del equipo michoacano.

ASÍ ESTÁN LOS GRUPOS

• Grupo 1

Dorados

Toluca

Leones Negros

• Grupo 2

Monterrey

Celaya

Pumas

• Grupo 3

Potros UAEM

Atlas

América

• Grupo 4

Tijuana

Atlante

Puebla

• Grupo 5

Tigres

Zacatepec

Cruz Azul

• Grupo 6

Alebrijes

León

Veracruz

• Grupo 7

Chivas

Juárez

Santos Laguna

• Grupo 8

Pachuca

Cimarrones

Querétaro

• Grupo 9

Mineros

Necaxa

Morelia

HISTORIAL

Los campeones