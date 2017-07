Caso Juzgado

En todo caso, la única culpa de Osorio fue meterle toda la carne al asador al torneo estelar

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- ¿En qué momento creímos que México tenía suficientes futbolistas para competir en la Copa Confederaciones y ganar la Copa Oro?

¿En qué momento la soberbia nos hizo padecer de amnesia y creímos que con un equipo que en realidad es el C del futbol mexicano, se tenía que ganar un torneo donde participan las selecciones estelares de la región?

Porque es muy claro que el equipo A fue a la Confederaciones y que el equipo B, por lógica, son los suplentes de esa plantilla.

En todo caso la única culpa de Juan Carlos Osorio fue meterle toda la carne al asador al torneo estelar, que era la Confederaciones. De ahí en más, con ese grupo de jugadores no había garantía de llegar lejos en Copa Oro, como finalmente ocurrió.

Más allá de los pecados de rotación que ciertamente tiene este equipo nacional, el H. Tribunal se niega a dictar sentencia de único culpable a Juan Carlos Osorio, y sí sugiere visitas al doctor para tratar la amnesia.

EL PODIO

1.- Abusador

Tigres se presentó en el Apertura 2017 como lo que parece será toda la campaña: una máquina. Ricardo Ferreti abusó de su plantilla y mandó a la cancha al tridente André-Pierre Gignac, Eduardo Vargas y Enner Valencia, el top tres de los jugadores más caros de la Liga MX. El “Tuca” tuvo la virtud de acomodarlos y además hacerlos ver como si tuvieran una década jugando juntos. El resultado es que Puebla pagó los platos rotos y se fue goleado del “Volcán”. En el colmo de los abusos, resulta que a los felinos les falta presentar a su última adquisición, Mateus Uribe, campeón de goleo del futbol colombiano.

2.- ¡Ájalas!

Atlas tenía más de 15 años sin ganar en León. Además, previo al partido, el “Profe” Cruz se enteró de que tenía que debutar portero porque Óscar Ustari se lastimó horas antes del cotejo; por si no fuera suficiente, problemas estomacales afectaron la logística de su banca. Con todo y eso, los tapatíos se plantaron en el Nou Camp con jerarquía y golearon a los Panzas Verdes 3-0 en un atarde reonda para los tapatíos. Como suele ocurrir muy seguido en la historia rojinegra, los Zorros ilusionan a su gente en el arranque del torneo.

3.- No jueguen con sus sentimientos

Al igual que el pueblo rojinegro, el pueblo azul comenzó el Apertura 2017 incrédulo de lo que veía en Tijuana: el Cruz Azul sólido, efectivo y contundente derrotaba sin problemas al mejor equipo del último año futbolístico en su propio campo. ¡Además, fueron capaces de mantener su ventaja de 2-0 durante los 94 minutos de partido! El pueblo azul, acostumbrado a sufrir durante los últimos 20 años, quiere, quiere ilusionarse...

El rincón de la vergüenza

¿Y ‘ora?

Horas bajas vive el técnico nacional Juan Cambios Rollorio luego del papelón de la Copa Oro. Lo cierto es que el colombiano no se ayuda ni tantito con las situaciones ilógicas que tanto gusta de manejar en sus alineaciones. En la Confederaciones fue Salcedo de lateral derecho o Vela de volante por el mismo sector; en la Oro fue Edson Álvarez de lateral u Orbelín Pineda de extremo por izquierda. Eso, dicen en mi pueblo, es ponerse de pechito para cuando ocurre que Jamaica te gana de último minuto.

Bienvenido

Cierto que Rafael García recorrió la legua como auxiliar técnico al lado, además, de uno de los grandes maestros contemporáneos como lo es Ricardo La Volpe. Sin embargo, el “Chiquis” tuvo su bautizo de fuego en el “Volcán” ante los Tigres, un equipo que tenía casi cinco años sin ganar en su primer partido del torneo.Si a los chavos que acuden por primera vez a la pretemporada los rapan, podemos inferir entonces que Tigres le obsequió su novatada al “Chiquis” García.

Ojo

Javier Torrente terminó mal el torneo anterior con el León, que fue un equipo caótico sobre la parte final del campeonato. En este certamen comenzó con una estrepitosa derrota en casa ante un Atlas que de cierta forma se presentó disminuido en el Nou Camp. Casos como el de Torrente son para poner atención, pues inician el torneo con muy poco crédito en su trabajo, dado lo acontecido en el cierre del torneo anterior. En pocas palabras, León debe mejorar a la voz de ya.

LA FIGURA

Como si nada

3 goles hizo Enner Valencia en su regreso al futbol mexicano, del que se fue como campeón de goleo al futbol europeo. El ecuatoriano no estuvo en el partido de Campeón de Campeones, el único de preparación que tuvieron los felinos antes de comenzar el torneo. A Enner no le faltó jugar un duelo oficial junto a Edu Vargas y Gignac, el sudamericano regresó como si nunca se hubiera ido de nuestro balompié, donde apenas duró un semestre con el Pachuca, donde se coronó como cañonero en su debut en la Liga MX.

EL VILLANO

Los villanos

El técnico nacional no puede aparecer solo en este rincón. Aquí también hay un espacio para los directivos, que antes que en lo deportivo piensan en el negocio al permitir que se junten dos torneos FIFA en el mismo verano. La Copa Oro cada dos años no tiene razón de ser. Los dueños de los equipos, que no prestaron sus jugadores para la segunda ronda de la Copa Oro, también tienen su parte de culpa.

LA FRASE

Para la posteridad

“Las rotaciones, las modificaciones, los cambios, como los quieran llamar, esa palabra se ha satanizado mucho, pero llegaron para quedarse”.

Guillermo Cantú, secretario general de la FMF