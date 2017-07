Osorio se queda

Guillermo Cantú, secretario general de la FMF, da voto de confianza al colombiano. Los analistas consultados coinciden en que debe terminar con las rotaciones

ESTADOS UNIDOS (25/JUL/2017).- Casados con el proceso. Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dejó en claro que el colombiano Juan Carlos Osorio está firme en el timón de la Selección mayor y respaldó su sistema de rotaciones.

“Las rotaciones, las modificaciones, los cambios, cómo los quieran llamar, esa palabra se ha satanizado mucho, pero llegaron para quedarse”, aseveró.

Previo al viaje a la Ciudad de México, el dirigente consideró que “en el futbol de alto rendimiento, como por ejemplo en Europa, son una necesidad”.

“Para adquirir experiencia se requiere de esa oportunidad, lo cual es espectacular cuando estás con una Selección, porque se convocan jugadores con un nivel alto y el hecho de encerrarte con 11 sería un error, por eso compartimos ese estilo. Es un cambio que pude ser estructural y nos va a llevar un tiempo entender”.

Y pese a que el Tri ocupó el cuarto puesto de la Copa Confederaciones Rusia 2017 tras ser eliminado y goleado por Alemania, además de ser eliminado en Semifinales de Copa Oro, Cantú consideró que es positiva la actuación del equipo.

“El balance es bueno. Las cosas se mantienen igual, Osorio sigue firme, nos gusta sumar”, sentenció.

Cantú agregó que si bien los dueños de equipos y la gente de la Federación no pueden estar contentos con el resultado de los torneos de este verano, internamente se entiende que es un paso dentro de un proyecto que dé resultados de manera sostenida.

“Nadie está contento, porque el resultado no nos gusta... A nadie nos gusta perder y es una pena grande, el hecho de no solamente ver el resultado, sino todo el proceso y como tratamos de modificar algunas cuestiones estructurales es un riesgo, pero queremos hacer un equipo que merezca ganar sostenidamente y lleva tiempo”, comentó el directivo.

Osorio debe escuchar a la afición

Entrevistado por ESPN, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, opinó acerca de la actualidad de Juan Carlos Osorio y los resultados obtenidos. El dirigente piensa que ante los descalabros vividos, sobre todo este verano, Osorio tiene ante sí “una oportunidad para escuchar a nuestra afición, que es la que verdaderamente vale”.

Martínez cuestionó los métodos del colombiano, sobre todo con su sistema de rotaciones, algo que se ha convertido en una tendencia en el entorno del combinado nacional. “Al no hacer rotaciones, el equipo tendría un mejor juego de conjunto”.

“El profe es un hombre muy inteligente y este derecho de piso que se le está cobrando, la voz de la afición que es la más importante, hay que escucharla. Aquí no es por bien de los directivos, ni de la prensa, sino de la afición para que lo entienda. Es un hombre inteligente. El principal problema es el funcionamiento del equipo y parte de eso, son las rotaciones. Tiene que entender que no debe hacer ese tipo de rotaciones”, añadió.

LA OPINIÓN

RUBÉN RODRÍGUEZ (PERIODISTA)

¿Cómo calificas lo ocurrido en Copa Oro?

México demostró no tener dos equipos para competir en el verano. Aquí no hay nada de distancias cercanas con los de Concacaf, México no sabe definir partidos importantes. No gana los que debe.

¿Conclusiones del desempeño del Tri en Confederaciones y Copa Oro?

Examen para todos los involucrados. Fue apresurado el ratificar el proceso, la terquedad es mala compañera. Y la Liga tendría que hacer un análisis en sus estructuras. No hay delanteros en México.

¿Qué debe mejorar Osorio?

No sería mala idea estar más cerca de sus ideas y experimentos. Exigirle menos secretos y más resultados. Que sea un proyecto colectivo y no individual donde se busque llegar al Mundial para cambiarlo.

¿Estás de acuerdo con las rotaciones?

No son malas. Lo malo son los inventos y el no poner a jugadores en posiciones naturales, eso ha marcado el proceso y condenado a Osorio a una idea que no embona por locuras e inventos.

JOEL SÁNCHEZ (EX FUTBOLISTA Y TÉCNICO)

¿Cómo calificas lo ocurrido en Copa Oro?

Se me haría una falta de respeto que me dijeran que soy seleccionado, pero clasificación B. En la Copa América de 97 un equipo así fuimos terceros y dos años después ganamos la Confederaciones.

¿Conclusiones del desempeño del Tri en Confederaciones y Copa Oro?

En México se hacen los juicios igual de exagerados cuando se gana o se pierde. Somos poco objetivos y menos analíticos, se evalúa lo que se gana o no, y no se hace un análisis sobre lo que se pretende.

¿Qué debe mejorar Osorio?

Creo que en estos tiempos al entrenador que no se le dan resultados debe tener apertura a la crítica. Yo escucharía a gente de futbol, con conocimiento total de nuestro futbol e ideología.

¿Estás de acuerdo con las rotaciones?

Me parece excesivo mover tanta gente de un juego a otro y más raro si se trata de una competencia tan corta donde los equipos crecen conforme avanzan las fases y se van haciendo fuertes. Es ilógico.

RUBÉN OMAR ROMANO (EX FUTBOLISTA Y TÉCNICO)

¿Cómo calificas lo ocurrido en Copa Oro?

Definitivamente malo, el hecho de no llegar a la Final, más allá de que no se va con la Selección Mayor, tampoco los rivales tenían a sus mejores selecciones, entonces el resultado es malo.

¿Conclusiones del desempeño del Tri en Confederaciones y Copa Oro?

Imagino que el señor tiene que cambiar la forma en que trabaja porque pensando en un Mundial, al cual va a calificar, supongo que debe tener como base sólo a 20 jugadores teniendo claridad de cuáles son.

¿Qué debe mejorar Osorio?

Su metodología de trabajo. En un Mundial van a jugar muy seguido y no por eso tienes que hacer muchos cambios, hay que trabajar en repeticiones, porque si no lo hace, va a tener problemas.

¿Estás de acuerdo con las rotaciones?

No, yo estoy de acuerdo en que es un tipo que sabe y que trabaja, pero no es lo mismo una Selección a un equipo. En la Selección no tienes tiempo de trabajo y cuando lo tienes, debes hacerlo con los mejores.

ALFONSO SOSA (EX FUTBOLISTA Y TÉCNICO)

¿Cómo calificas lo ocurrido en Copa Oro?

De regular a malo, con muy pocos pasajes de buen futbol en donde yo sentí un equipo nacional cómodo. No hay conjunción por falta de trabajo, lo que se hizo bien fue por los chispazos de calidad.

¿Conclusiones del desempeño del Tri en Confederaciones y Copa Oro?

Se pudieron hacer mejor las cosas. En la Confederaciones esperábamos que el desempeño fuera igual al de los otros semifinalistas, que se compitiera mejor. En la Copa Oro tampoco se sale bien librado.

¿Qué debe mejorar Osorio?

Las consecuencias de las rotaciones son la poca contiuidad en el juego del equipo. Se ha quedado corto, más allá de que nos guste o no su estilo, en obtener un buen rendimiento colectivo con su equipo.

¿Estás de acuerdo con las rotaciones?

No me gusta cómo acomoda jugadores en posiciones que no dominan. Por ejemplo, no porque el “Chucky” juegue muy bien a perfil cambiado, todos pueden hacerlo; lo quiso hacer con Elías y no pasó nada.

EDUARDO SARACHO (ANALISTA)

¿Cómo calificas lo ocurrido en Copa Oro?

Como un fracaso, por el hecho de perder ante un equipo que en el papel no debía superarte. También es cierto que los cuadros alternativos nunca han ganado el título en ediciones anteriores.

¿Conclusiones del desempeño del Tri en Confederaciones y Copa Oro?

Que Osorio sufre con los partidos a eliminación directa, que no hay baraja suficiente para dos planteles competitivos y que la apuesta a la Confederaciones al 100% dejó mermado al Tri de Copa Oro.

¿Qué debe mejorar Osorio?

En la toma de decisiones en los partidos a eliminación directa y también dejar de elegir a futbolistas en posiciones que no dominan. Parecería que Osorio confía más en ellos que en los especialistas.

¿Estás de acuerdo con las rotaciones?

No, Osorio lo atribuye casi siempre a la parte física, pero no concuerdo por el simple hecho de que los tiempos de concentración de Selección son muy cortos y dominar un sistema toma mucho tiempo.