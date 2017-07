Luis Reyes recibirá una semana de descanso

El jugador tendrá los días libres luego de su participación en la Copa Confederaciones y Copa Oro

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Contrario a lo que dijo el director técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, en donde señaló hace días que en cuanto se termine su participación, ya contaba con los seleccionados nacionales Luis Ricardo Reyes y Miguel Fraga, sucederá todo lo contrario. El "Hueso" recibirá una semana de descanso luego de su participación en la Copa Confederaciones y en la Copa Oro con el Tricolor, mientras que por el contrario, Miguel Fraga ya reporta este martes a los entrenamientos y será el titular ante Pumas el próximo viernes.



En la Copa Oro, Luis Reyes jugó 45 minutos ante El Salvador, ante Jamaica no jugó en ninguno de los dos partidos, en la fase de grupos ni en la ronda de semifinales, ante Curazao jugó los 90 minutos y frente a Honduras en Cuartos de Final no vio minuto alguno dentro del campo, por lo que disputó 135 minutos.



En Copa Confederaciones en Rusia, ante Rusia jugó 51 minutos y ante Portugal en el partido por el tercer lugar jugó 120 minutos, ya que el encuentro se fue a tiempo extra; frente a los lusos en la ronda de grupos, Nueva Zelanda y Alemania en semifinales, no jugó un solo minuto, por eso el "Hueso", en territorio ruso disputó 171 minutos con el Tricolor.



El otro seleccionado nacional, Miguel Fraga, no jugó un solo minuto en la Copa Oro que se disputó en Estados Unidos.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES