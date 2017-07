Atlas suma otro socio comercial

La empresa Ecofin y Rojinegros firmaron un contrato que los vincula por el próximo año

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- La empresa financiera tapatía Ecofin y los Rojinegros del Atlas, firmaron este lunes, un contrato comercial que los vincula por el próximo año y el logotipo de dicha empresa aparece en el short y es así desde el partido pasado ante León en la Jornada 1.



Los encargados de plasmar la firma simbólica en la conferencia de prensa fueron el vicepresidente de ingresos y mercadotecnia del Atlas, Alberto Duque, así como el director general de Ecofin, Óscar Alatorre Bermúdez y Manuel Portugal Sáinz, director operativo.



Alberto Duque reconoció que el hecho de que se sumen varios patrocinadores y socios comerciales, obedece a que le fue encargado por parte de sus altos mandos, que llegaran ingresos al club, pero que no fuera por venta de jugadores.



"Parte del plan que se hizo fue, ver qué plan vamos a tener para no vernos en la necesidad de vender a un jugador, entonces cuando recibo la instrucción del señor Guzmán, de que debíamos tener más ingresos, resulta entonces muy importante tener estos ingresos y apoyos para tener entrada de dinero que no sean por la venta de jugadores", dijo el directivo rojinegro Alberto Duque.



Por su parte, Óscar Alatorre, director general de la empresa Ecofin señaló: "somos una empresa 100 por ciento mexicana, la lealtad que permea al equipo del Atlas, que va más allá de las estrellas, es un valor muy importante, nosotros desde que conocimos a la directiva del Atlas, es lo que no demuestra, el trabajo para que esto se logre, a nosotros nos gustan los éxitos y este sentimiento de éxito nos llama la atención", afirmó.



