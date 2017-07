¡Qué desastre!

El Tri de Juan Carlos Osorio cayó ante Jamaica y su proceso al frente de la Selección vuelve a cuestionarse después de este fracaso en el torneo de Concacaf

ESTADOS UNIDOS (24/JUL/2017).- Por segunda vez desde el 14 de octubre de 2015, cuando fue presentado, Juan Carlos Osorio está comprometido en su puesto como técnico de la Selección Nacional.

Ahora no fueron siete goles de un rival del calibre de Chile. Ahora fue Kemar Lawrence, un jamaiquino que ejecutó como brasileño un cobro de tiro libre, quien pone contra el paredón al colombiano, duramente cuestionado como técnico del Tri.

El tanto de los caribeños, a tres minutos del final, ya no le daba tiempo a un equipo sin ideas y con una propuesta equivocada para revertir un duelo mal planificado o mal ejecutado.

México perdió 0-1 con Jamaica en las Semifinales de la Copa Oro. No será la primera ni la última vez que el equipo nacional haga un papelón en Concacaf.

¿Debe irse Juan Carlos Osorio del Tri?

A su favor

El colombiano llegó al Tri en un momento especialmente complicado. Su antecesor, Miguel Herrera, se fue despedido no por sus resultados, sino por agredir a un periodista en un aeropuerto de Estados Unidos también en una Copa Oro, pero ésta, la de 2015, con final feliz para México que se había coronado.

El “Piojo” no tuvo tiempo de jugar eliminatorias, y Osorio no tuvo tiempo de trabajar previo a las eliminatorias. Juan Carlos debutó en el Estadio Azteca ante El Salvador, en duelo oficial. El sudamericano rompió mitos ridículos del futbol mexicano: ganó en Honduras 50 años después de no hacerlo en San Pedro Sula; ganó en Canadá después de 23 años y sobre todo, en Estados Unidos tras 44 años de humillaciones.

Después de sufrir para asistir a los mundiales de 2002, 2010 y 2014, el Tri está prácticamente clasificado para Rusia 2018 a falta de cuatro partidos, lo cual, dicho sea de paso, resulta que también le juega en contra al colombiano por aquello del tiempo que hay para iniciar otro proceso. Con Osorio, México recuperó el respeto del área en eliminatoria. En la Copa Oro no hay que olvidar que presentó un equipo B, y que cuando Osorio pidió refuerzos los clubes se los negaron.

En contra

Los episodios de Chile en la Copa América Bicentenario (0-7) y Alemania (1-4) en la Copa Confederaciones son dos argumentos poderosos para los detractores de Osorio. Dos rivales de alcurnia ante los que el Tri no compitió. A la par de lo grotesco que siempre será perder ante Jamaica en cualquier competición, Osorio toma determinaciones en el acomodo de sus convocados que son difíciles de entender. Y esto ocurrió con el equipo A y el equipo B.

Hay argumentos para que se quede, pero también para darle las gracias. La FMF tiene una papa caliente en las manos.

EL GOL

1-0

87’. Tuvo que venir una jugada a balón parado para que el marcador se abriera. Ya en el agonizar del encuentro, Jamaica tuvo un tiro libre directo a las afueras del área y el lateral Kemar Lawrence cobró de manera magistral para ponerla pegada al palo derecho de Jesús Corona, quien fue un espectador más de cómo el balón entraba a su cabaña.

EL PIZARRÓN

Sin laterales

El nuevo invento de Juan Carlos Osorio fue salir sin laterales nominales a jugar ante Jamaica. El técnico dispuso de tres centrales (Álvarez, Ayala y Pereira), tres contenciones delante de ellos (Molina, Dueñas y Gutiérrez) y con Orbelín por izquierda y Elías Hernández por derecha partiendo de medio campo.

Respondones

En el complemento el técnico de Jamaica mandó a su equipo a ir por los costados para empezar a meter centros al área del equipo mexicano. Después de los primeros 15 minutos de la reanudación, los caribeños ganaron en confianza y Osorio modificó; entraron a jugar por las bandas Gallardo y el “Dedos”, pero ya el rival estaba crecido.

El mundo Osorio

México desde el inicio del juego buscó explotar las bandas; por derecha lo hacía de manera lógica con Elías Hernández, pero por izquierda quería que fuera Orbelín quien hiciera ese trabajo. Ante un rival con jugadores más altos y fuertes, México se empecinó en ir por arriba con centros frontales con Elías y Orbelín o el “Dedos” y Gallardo.

MOMENTOS CLAVE

San Andre Blake

Se jugaba el minuto 11 cuando Andre Blake salvó de manera milagrosa su portería en dos ocasiones: primero detuvo con el pie un disparo de Jesús Dueñas dentro del área y tras el rebote se lanzó para desviar un fogonazo a quemarropa de Erick Torres.

Cubo descuadrado

Ya para el minuto 24 México seguía insistiendo, pero Blake estaba inspirado. Erick “Cubo” Torres pegó un potente testarazo en el área chica pero la pelota salió en dirección al guardameta jamaiquino, quien ya era factor en el encuentro salvando su portería en cuando menos tres ocasiones claras del conjunto azteca.

Centro desaprovechado

Con apenas dos minutos sobre el terreno de juego, Raúl “Dedos” López puso un centro preciso en el área. La redonda le cayó a Jesús Gallardo, pero éste no pudo conectar bien el esférico con la cabeza y cualquier peligro se esfumó en los guantes de Blake.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Se consuma el fracaso

Eduardo Saracho (analista)

El Tri cayó eliminado y consumó el fracaso. México abusó de centros al área y se fue diluyendo hasta que el partido se emparejó en el segundo tiempo. Golazo de Jamaica y a casa la Selección “B”. Peligra el proceso de Osorio.

Realidad

Rubén Rodríguez (periodista)

Ayer Jamaica nos dio una dosis de ubicación. Nos demostró que no tenemos más de 20 jugadores competitivos. Nos mostró la realidad de la Selección mexicana. En la Copa Oro quedó claro que hay jugadores que ni como fan deben de vestir la playera de la Selección.

EL APUNTE

Ni Infantino se escapa de grito polémico

A los seguidores de la Selección Nacional poco les importó que en las tribunas del Rose Bowl estuviera el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y cada vez que el portero de Jamaica despejaba gritaron “¡Ehhhh pu…..!”, a sabiendas de que el polémico grito le acarrea sanciones a la FMF.