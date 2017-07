El 'rey' LeBron está dolido

La petición de Kyrie Irving de salir de los Cavaliers no le hace gracia

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- La sorpresiva solicitud de Kyrie Irving de no querer seguir más con los Cavaliers de Cleveland tomó por sorpresa al líder de este equipo, LeBron James.

De acuerdo a información difundida por la cadena ESPN, “LeBron quedó devastado nada más conocer la noticia. Es cierto que tuvieron algunos enfrentamientos, pero LeBron siente un gran afecto por Kyrie y estaba convencido de que volverían a estar juntos la temporada para intentar derrotar a los Warriors. En eso estaba centrado y eso era lo que pensaba hacer”.

A pesar de ello, la misma cadena deportiva afirmó que James le comunicó al dueño de la franquicia, Dan Gilbert, que no interferirá para evitar la salida de Irving, pues en estos momentos sus esfuerzos están enfocados en sus entrenamientos de cara a la siguiente temporada y comandar a los Cavaliers a una cuarta Final consecutiva de Liga, sin importar quiénes sean sus compañeros en la duela.

Irving llegó a los Cavaliers por la vía del Draft en 2011, en tiempos en los que la franquicia de Cleveland padecía de malos resultados después de la salida de James hacia Miami, vía la agencia libre.

En 2014, James regresó a su primer equipo en la NBA y de inmediato generó un impacto consecutivo, llevando a los Cavs a tres Finales consecutivas y retomando el rol protagónico que era de Irving previo a su regreso.

Juntos lograron conquistar el primer y único título con el que cuenta el equipo de Cleveland, al vencer en siete juegos a los Warriors de Golden State en las Finales de la temporada 2015-2016.

En el encuentro decisivo, James hizo un bloque sobre los últimos dos minutos y en la siguiente posesión, Irving encestó un tiro de tres puntos que significaría la diferencia en ese partido.

John Wall extiende su estadía con los Wizards

John Wall pactó una extensión de contrato de 170 millones de dólares y cuatro años con los Wizards de Washington, informó una persona con conocimiento del acuerdo.

La extensión entrará en vigencia a partir de la temporada de 2019. La persona confirmó los términos del acuerdo a The Associated Press el viernes con la condición de no ser identificada debido a que el pacto no ha sido anunciado.

Wall ha sido seleccionado cuatro veces al Juego de Estrellas y fue la primera selección del Draft de la NBA en 2010, procedente de la Universidad de Kentucky.

Se trata del tercer jugador que en este receso de verano acepta una extensión con el cartel de “contrato máximo”. Los otros dos fueron James Harden (Houston) y Stephen Curry (Golden State).

EL INFORMADOR / AP