Roddick y Clijsters, miembros del Salón de la Fama

NEWPORT, ESTADOS UNIDOS (23/JUL/2017).- Junto a otras tres personas más, la belga Kim Clijsters y el estadounidense Andy Roddick, ex campeones de Grand Slam, ingresaron ayer al Salón de la Fama del tenis internacional.

También fueron admitidos junto a las leyendas mencionadas, la medallista en silla de ruedas paralímpica, la holandesa Monique Kalkman-van den Bosch, el periodista e historiador de tenis Steve Flink y el fallecido Vic Braden, un instructor de tenis que murió en 2014 a los 85 años.

Mientras echaba un vistazo por el Salón de la Fama del Tenis Internacional, Andy Roddick pensó sobre todas las cosas que no es.

No es tan bueno como los Cuatro Grandes del presente —Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray— que le impidieron ganar más de un Grand Slam.

“No soy el mejor de todos los tiempos. No ganaré Wimbledon. No soy el mejor de mi generación. (Pero) nunca voy a subestimar este honor. Quizá no sea muchas cosas, pero a partir de este día, nunca voy a ser algo menos que un miembro del Salón de la Fama”, señaló.

Roddick, líder del ranking ATP durante 13 semanas, ganó 32 títulos en su carrera, incluido el US Open en 2003 y festejos en Miami, Cincinnati y el Abierto de Canadá. Además jugó 20 Finales.

Clijsters, por su parte, es una de las seis mujeres que llegó a ser número uno en singles y dobles. Ganó cuatro títulos de Grand Slam (tres en el Abierto de EU y uno en Australia). La belga fue número uno durante 19 semanas, repartidas entre 2003 y 2006, y acumuló 41 títulos en su carrera, que tuvo un impasse entre 2007 y 2009 por lesiones y prioridades familiares.

Fallece ex tenista australiano Peter Doohan

SÍDNEY, AUSTRALIA.- El ex tenista Peter Doohan, mejor conocido por su triunfo sobre Boris Becker en Wimbledon en 1987, falleció a los 56 años a causa de una enfermedad neuromotora, anunció la Federación de tenis de Australia.

El 1 de julio, el australiano festejó el trigésimo aniversario de su victoria sobre Becker en la segunda ronda de Wimbledon, que en ese momento fue considerada como una de las sorpresas más grandes en la historia del torneo. Esa fue la eliminación más prematura de un campeón defensor de la rama masculina en 20 años.

Becker era cabeza de serie y bicampeón defensor de Wimbledon, mientras que Doohan ocupaba el puesto 70 del ranking.

Doohan ganó un título de sencillos y cinco de dobles en la ATP, antes de retirarse en 1996.

