Pumas quiere iniciar con triunfo ante Pachuca

El presidente de Tuzos dice que la escuadra hidalguense se reforzó de tal manera que posee una de las mejores plantillas de su historia

CIUDAD DE MÉXICO (22/JUL/2017).- El equipo de Pumas de la UNAM tratará de iniciar con el pie derecho el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, cuando este domingo le haga los honores al mejor Pachuca de la historia.

Y es que el presidente de Tuzos, Jesús Martínez, aseveró hace unos días que la escuadra hidalguense se reforzó de tal manera que posee una de las mejores plantillas de su historia, de entrada fichó a la "bomba" del certamen, al japonés Keisuke Honda.

"Realmente hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y les tengo dos noticias: Hemos conformado el mejor plantel en la historia de la institución y ahora hay que demostrarlo en la cancha y la otra, que nos estamos gastando toda la lana que nos dejó el 'Chucky' (Lozano)", aseguraba Martínez.

Así que contra uno de los mejores cuadros de Pachuca, los felinos esperan responder ante su afición mañana en punto de las 12:00 horas en el estadio Olímpico Universitario.

Universidad Nacional generó muchas dudas durante la pretemporada, la que cerró con tres derrotas en fila, situación que propició las críticas para el técnico Juan Francisco Palencia.

El Apertura 2017 de la Liga MX recién comenzará y la tarea auriazul será iniciar de buena forma ante sus seguidores, aunque la tarea no será sencilla, aunado a que su goleador Nicolás Castillo no hizo gran parte de la etapa de preparación y su refuerzo de lujo, Mauro Formica, no ha tenido tiempo de adaptación.

Tuzos vendió a su estrella Hirving Lozano pero apostó por la adquisición de Honda, así como por Robert Herrera, Ángelo Sagal, Edson Puch, Germán Cano y José Joaquín Martínez, para tener un cuadro que intimida.

Así que los hidalguenses se armaron para sobresalir en este torneo pero sin olvidar que en diciembre afrontará el Mundial de Clubes, en el que querrá hacer historia.

A Pachuca le sienta bien jugar en CU a pesar del desgastante horario del mediodía, debido a que desde 2012 no pierde en la cueva universitaria cuando un gol de David Izazola hizo la diferencia.