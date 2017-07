El Verano tiene en capilla al Pacífico

La LMB aprobó hacer dos torneos a partir de 2018, mientras que la LMP aún no emite una postura

CIUDAD DE MÉXICO (22/JUL/2017).- La Asamblea de Presidentes que celebró esta semana la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) decidió, con miras a expandir el espectáculo deportivo y el trabajo comercial, que el año próximo se celebren dos campeonatos.

La iniciativa que se decidió durante el pasado Juego de Estrellas en junio tuvo eco y voluntad en la junta de esta semana, dónde además estuvo presente Pat O’ Conner, presidente de Minor League Baseball, quien ratificó el apoyo de la organización que representa con la Liga en proyectos futuros.

Aunque todavía falta ultimar detalles, de momento el acuerdo alcanzado es un calendario que tenga en juego dos títulos con un calendario que comience en abril y termine en noviembre, como medida para fortalecer la Liga y darle mayor exposición mediática.

Además se confirmó la tercera edición de la Liga Invernal Mexicana, la cual iniciará tentativamente el 20 de octubre y se ratificaron los acuerdos de postemporada, de cara al cierre de la temporada regular y el inicio de los Playoffs y la Serie del Rey 2017.

También se aprobó la realización del Seminario de Innovación de la LMB, los días 17 y 18 de octubre, el cual contemplará más de una decena de conferencias para las áreas deportiva, administrativa, de mercadotecnia y comunicación de los clubes del circuito.

De igual forma, los representantes de Pericos de Puebla y Rojos del Águila de Veracruz pidieron permiso para cambiar de plaza para 2018.

Puebla se iría a Nuevo Laredo, donde el dueño de la franquicia, Gerardo Benavides, tiene un conjunto de la Liga Norte de Coahuila, mientras que los Rojos analizan la plaza que más le convenga para desarrollar el deporte.

La junta fue presidida por Plinio Escalante Bolio, presidente de la LMB, Javier Salinas, presidente adjunto del circuito, y Gerardo Benavides Pape, en su calidad de presidente del Consejo Directivo.

Hacen mutis en la LMP

Tras darse a conocer las nuevas medidas en la Liga Mexicana de Beisbol, en la Liga Mexicana del Pacífico no han dado su postura sobre estos cambios.

Este medio buscó contactar en primera instancia a Omar Canizales, presidente del circuito invernal, quien se encuentra fuera del país y hasta no regresar no dará su postura al respecto. Sin embargo, el propio Canizales a través de su cuenta de Twitter extendió el siguiente mensaje: “A la gran afición de la LMP lo único que les puedo decir en este momento es: no se preocupen. Estamos trabajando por ustedes y para ustedes”, publicado la mañana de ayer.

De igual forma, se buscó la postura de la organización Charros de Jalisco, en voz de su presidente Armando Navarro, quien convalece por una cirugía, pero será a principios de la próxima semana cuando de a conocer su pronunciamiento.

PARA SABER

Corte entre campeonato y campeonato

Los directivos de la Liga Mexicana de Beisbol precisaron que el Juego de Estrellas 2018 se realizará en la Ciudad de México el 27 de julio, fecha en la que habrá receso entre campeonato y campeonato.