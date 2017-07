Partidos clave, la cruz de Osorio

Dice que los números del colombiano son buenos, pero sin logros destacados

CIUDAD DE MÉXICO (22/JUL/2017).- Aunque los números positivos de Juan Carlos Osorio no dan lugar al debate de si es o no efectivo al mando de la Selección Nacional, hay quienes piensan que el mayor pecado del estratega tricolor ha sido el no poder ganar en partidos clave, como las rondas de eliminación directa de la Copa América o la Copa Confederaciones.

Antonio Naelson “Sinha”, ex seleccionado del Tri e histórico jugador de los Diablos Rojos del Toluca, fue quien destacó lo hecho por Osorio en el banquillo nacional, sin embargo no tuvo empacho para señalar que no se ha podido marcar diferencia en los momentos determinantes.

“Quizá se le critique porque cuando han llegado los momentos clave no se ha dado ese paso. Hemos ganado muchos partidos, pero a la hora de marcar diferencia en las etapas finales no se ha podido lograr, quizá por eso se le critique. El profesor ha hecho un gran trabajo, pero quizá ha faltado esa dosis de mentalidad”.

Al ser cuestionado sobre esta generación de la Selección Nacional, la cual está integrada por jugadores que brillan en la Liga MX y otros elementos con actividad en Europa, “Sinha” aseguró que desde su perspectiva, el Tricolor hoy por hoy presume a su mejor generación de futbolistas.

Salvo por el equipo en la Copa Oro, que es una Selección “B” debido al empalme de tiempos con el Tri que fue a Rusia.

“Desde mi punto de vista sí. Es una generación plagada de talento y gente con capacidad. Hay muchos jugadores buenos fuera del país. Hoy por hoy es una de las mejores generaciones mexicanas que he visto”.

Las críticas para el colombiano Osorio arreciaron a raíz del trágico 7-0 con el que la Selección cayó ante Chile en la pasada Copa América Centenario de 2016, pero el malestar entre los aficionados y críticos del Tri volvió a intensificarse con lo hecho por México en la Copa Confederaciones, donde fue goleado por Alemania en las Semifinales y a la postre perdió el tercer lugar contra Portugal.

LOS TALENTOS QUE VIENEN

"Chofis", Pizarro y Lainez, sus favoritos

“Sinha”, quien siempre fue un referente sobre la cancha ya fuera con la camiseta nacional o la de Toluca, no puede ocultar que hay algunos jóvenes en el futbol mexicano que llaman su atención en especial.

Para el ex jugador, Eduardo “Chofis” López es el futbolista que más llama su atención por su irreverencia y talento sobre el terreno de juego, sin embargo también reconoce que elementos como Rodolfo Pizarro o Diego Lainez tienen lo necesario para ganarse la etiqueta de “jugadores diferentes”.

“Uno lo que quiere ver es que sigan saliendo jugadores diferentes, jugadores atrevidos, con calidad y que la quieran mostrar en los partidos, no sólo en los entrenamientos, esos son los que tienen que marcar diferencia. En el entrenamiento puedo hacer mil cosas, pero si no las realizo en un partido no sirven de nada, hay que atreverse. Si tienen la calidad, que lo hagan, no pasa nada. Si se equivocan vendrá otra oportunidad.

“Hoy en día si hay un chavo que me gusta como juega es este joven de Chivas, el que le dicen ‘Chofis’. Es un jugador diferente y que tiene calidad para ser ese futbolista talentoso que te marca diferencia en media cancha. Obviamente Pizarro también me llama la atención hablando de Chivas. Después también me gusta mucho el chavito de América (Diego Lainez), que está muy joven todavía”, compartió.

Aunque se muestra emocionado por los jugadores jóvenes que militan en la Liga MX, para Sinha no es un sueño el llegar a dirigirlos algún día, ya que entre sus metas actuales no está el inclinarse por la dirección técnica.

“No, la verdad no, no es mucho en lo que uno esté pensando. Igual no voy a decir que nunca tomaré de esa agua, pero hay que estar abierto a aprender y saber que la vida todos los días te regala algo nuevo”, finalizó.

PARA SABER

Brasileño mexicano

Entre 2004 y 2013, Antonio Naelson fue considerado por la Selección de México en un total de 61 partidos. Ricardo La Volpe lo llevó al Mundial de 2006 en Alemania.