Salida de Neymar, solo rumores: Ernesto Valverde

'Es un jugador que nos gusta y queremos que siga', dice el entrenador del Barça

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (21/JUL/2017).- El nuevo entrenador del club español Barcelona, Ernesto Valverde, desestimó este viernes las informaciones sobre la probable salida del astro brasileño Neymar, codiciado por el Paris Saint-Germain, afirmando que "son sólo rumores".

"Éste es el período de rumores, cómo sucede siempre. Por lo que sabemos, (Neymar) está con nosotros, y es uno de nuestros jugadores", aseguró Valverde en la víspera de su primer partido al frente del Barça, cuando enfrente a la Juventus en Nueva York.

"Es un jugador que nos gusta y queremos que siga, no sólo por lo que aporta en el campo, sino también en el vestuario. Estos son sólo rumores", agregó.

Según la prensa brasileña y española, el París Saint-German estaría dispuesto a pagar un récord de 222 millones de euros para reclutar al delantero de 25 años de edad.

Valverde, sin embargo no fue categórica al afirmar: "No me preocupo por las cosas que no sabemos si van a ocurrir, tenemos que ver", admitió.

En la misma conferencia de prensa, Sergio Busquets por su parte, reconoció que "Neymar sólo sabe" en realidad cual es su situación.

"Si tiene algo que decir, lo dirá. Yo no tengo nada que decir por mi lado, él ya sabe lo que tiene aquí, no creo que podría estar en un club mejor y espero que se quede mucho tiempo", dijo el centrocampista español.

Anteriormente, en una entrevista con la televisora ESPN, el argentino Javier Mascherano había mantenido un discurso similar sobre Neymar.

"El Barça es un club que le permitió jugar al más alto nivel, pero cada jugador toma sus propias decisiones", dijo Mascherano.

"Es joven y espero que se quedará en Barcelona por varios años. Es realmente un jugador importante. Debido a su edad, es el futuro del club y esperamos que vamos a seguir contando con él ", continuó el centrocampista, que juega con la camiseta del Barça desde 2010.

El argentino ha reconocido que "en un mercado de transferencia que se convirtió en algo bastante espectacular" todo es posible.

"Todo el mundo espera el 31 de agosto (fecha de finalización de la ventana de transferencia de verano) para ver lo que sucederá. (...) el fútbol se ha convertido en un gran negocio, es parte de este negocio, es por eso que hay tantos rumores", señaló el excapitán de la selección del Argentina.