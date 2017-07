Force India inicia pláticas para renuevo de 'Checo' Pérez

Vijay Mallya no descarta una posible salida del tapatío a un equipo más grande

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2017).- Vijay Mallya, el copropietario de la escudería Force India, reveló que ya ha entablado la tratativa para renovar el contrato del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, aunque no cierra la puerta a la salida del tapatío a un equipo de mayor calibre.

"Ya iniciamos las conversaciones con él para renovar su contrato", dice Mallya a ESPN en el Reino Unido. "Cuando tengo que contratar un nuevo piloto me gusta hacerlo tarde, cuando tengo que renovar un piloto me gusta hacerlo temprano".

"Checo es muy talentoso y experimentado, no hay duda, y me alegra que Esteban esté empujándolo (a ser mejor)", afirmó el empresario acerca de los roces que han surgido entre el mexicano y su coequipero, el francés Esteban Ocon.

La regularidad de sus buenos resultados ha hecho que "Checo" entre en la lista de prospectos de los equipos grandes de Fórmula Uno, y Mallya afirma que no privaría al mexicano de una buena oportunidad.

"Hay especulación cada año. Me gusta pensar que mis pilotos están contentos en este equipo. Les damos un buen auto para correr. Si hay un asiento en Ferrari o Mercedes, obviamente van a tomar la oportunidad, no me interpondré en su camino".

"Pero aparte de eso creo que tenemos el mejor coche", continuó. Les damos una atmósfera en la que están confortables, ellos disfrutan el equipo, los compañeros y disfrutan de trabajar juntos. No hay razón para cambiar".

A pesar de la fricción entre Pérez y Ocon, Force India ha logrado colocarse como cuarto lugar en la clasificación de constructores de Fórmula Uno con 95 puntos, sólo debajo de las potencias Mercedes (330 unidades), Ferrari (275) y Red Bull (174).