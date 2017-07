Zaldívar prefiere continuidad de Osorio en el Tri

Indica que la Selección no tiene estilo de juego definido porque cambia según el rival

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- Entiende la molestia que hay en el aficionado o expertos en el futbol por la forma en la cual está jugando México en la Copa Oro, pero el delantero del Guadalajara Ángel Zaldívar aseguró que lo mejor es que se continúe con el proceso de Juan Carlos Osorio como técnico del Tri, hasta el mundial de Rusia en el 2018.

“Sí, creo que la continuidad es muy importante, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico, ellos tienen su método, y a mí las pocas veces que pude ir creo que el grupo está muy unido, todos trabajaban por igual y eso hace que el jugador crezca, tanto los que estamos aquí como los que están allá convocados”.

Precisó Zaldívar que si bien es cierto que no hay un estilo de jugo definido, esto se debe a un punto vital, el cual explicó: "Tiene varios estilos, no tiene uno definido, porque son diferentes rivales, también aquí en Chivas no todos los partidos los jugamos iguales porque son diferentes rivales y tenemos que ver cómo hacerles daño o cómo defender".

El “Chelo” no ve problema en el tema de las rotaciones, porque mencionó que hay calidad en la Selección mexicana y confía en que se mejorará en los partidos venideros.

“Respecto a los cambios de posición, donde los pongan tú vas a dar siempre tu 100 por ciento, a mí me ha tocado estar en otras posiciones y encantado con tal de estar jugando, otra cosa es que te sientas más a gusto en otra posición o rindas mejor, eso ya es de cada técnico y las funciones que quiera que cumplas”.

