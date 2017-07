'Chelo' Zaldívar acepta responsabilidad de ser goleador

''Es una motivación extra de estar aquí, de ayudar a mi equipo con goles y me estoy preparando'', dice

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- El delantero del Guadalajara Ángel Zaldívar, sabe que la responsabilidad de ser el hombre gol en el Apertura 2017 es suya y la acepta. No rehuye, ya que al no estar Alan Pulido, tampoco Rodolfo Pizarro ni Orbelín Pineda, él se echará al equipo al hombro y espera responder con creces.

"Para nada, me asusto, es una motivación extra de estar aquí, de ayudar a mi equipo con goles y me estoy preparando, estoy consciente que los delanteros viven de goles, para eso estamos. No será fácil, todos quieren ganarle al campeón, venimos con la misma humildad, los partidos hay que jugarlos, Toluca viene bien y buscarán revancha".

"Chelo" puntualizó que su posición por naturaleza exige goles, así que no es algo nuevo ser el referente a la ofensiva en el "Rebaño", está acostumbrado a la presión desde las fuerzas básicas y ahora no será la excepción.

"Sé que como delantero siempre tienes que aportar goles al equipo, lo tengo claro, que en este inicio de torneo no están elementos que fueron determinantes en pases, en goles y tengo esa responsabilidad, estoy consciente de ello, no rehuyo a ello pero aquí lo importante es que el equipo, sin importar que no anote, aunque lo mejor es marcar".

Chivas cerrará su preparación este viernes a puerta cerrada, donde el técnico Matías Almeyda, definirá al once que estará ante el Toluca, en el debut del campeón en el Apertura 2017.

Trabajan por separado

Los lesionados Oswaldo Alanís y José Juan Vázquez, trabajaron por separado del equipo. Cada uno se rehabilita de un esguince de primer grado, en el caso del defensa es del tobillo izquierdo y en contención, del derecho.

Ambos jugadores serán evaluados la semana entrante para ver la posibilidad de jugar en la jornada dos ante el Cruz Azul, ya que contra el Toluca, estarán apoyando desde la tribuna.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ