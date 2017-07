Cruz Azul intenta ganarse de nuevo el respeto: Flores

''La exigencia está desde la pretemporada'', dice el jugador celeste

CIUDAD DE MÉXICO (20/JUL/2017).- Además de un título de Liga y alejarse de zona de descenso, entre las necesidades de Cruz Azul está recuperar el respeto.

"La exigencia está desde la pretemporada, no se ha tocado el tema de los puntos, pero sí de volver a ganar ese respeto. De ahí es que las expectativas son altas para este torneo", dijo Gerardo Flores en conferencia de prensa en La Noria.

Y para su debut en el Apertura 2017, en su visita a Tijuana, el jugador celeste aseguró que su escuadra confía en sumar de a tres unidades, y posteriormente hacer un buen papel en el semestre.

"Para el inicio estamos bien, el equipo se preparó para dar el primer paso", afirmó. "Obligación no veo, sino la misión, sí expectativa, presión no porque no es tan buena".