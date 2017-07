No les pediremos más de lo que son: Almeyda a canteranos

El técnico de Chivas tuvo que hacer cambios para poder empatar ante el Porto

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Frente a Porto Chivas mostró dos caras. La del primer tiempo, cuando jugaron los más jóvenes, fue sin duda la versión más endeble del cuadro rojiblanco. Los canteranos del Guadalajara no pudieron hacerle frente a unos Dragones que lograron una ventaja de dos a cero y Matías Almeyda tuvo que generar un cambio desde el banquillo para lograr el empate.



Después del juego, ya en conferencia, el estratega del Rebaño reconoció que no le preocupa el desempeño que mostró su escuadra durante la primera mitad, pues no le pedirá a sus jóvenes que sean más de lo que son o que den más de lo que pueden dar actualmente.



"No me preocupó, nuestros jóvenes saben que es difícil, de una manera es ir adelantando procesos. Ellos no son los refuerzos de Chivas, hay jugadores que se han destacado y van entrando en nuestro proyecto. Seguramente es un adelanto importante para ellos, no les vamos a pedir más de lo que deberían ser a su edad, no vamos a apurarlos", compartió.



Ya enfocándose en la segunda mitad del encuentro y resaltando el regreso de jugadores como Eduardo López o Isaac Brizuela, quienes habían estado inactivos por lesión, el estratega del Rebaño reconoció que lo pone feliz que el "Conejito" esté de vuelta después de que se perdiera la mayor parte del torneo pasado.



"Es uno de los puntos importantes el regreso de ellos dos (Brizuela y López), falta mucho tiempo, apenas fueron sus primeros minutos. Es un punto importante para el grupo y para ellos, espero que en 15 o 20 días estén al 100".



"Me pone feliz por él (Brizuela), sé lo que es estar lesionado, cuando se trata de una lesión hay temor y miedo, regresó bien, se le ve bien, fue serio. Él está contento y es un jugador importante para nosotros", finalizó.



El regreso de Brizuela a las canchas ha caído de maravilla en Verde Valle, pues algunas de las versiones más pesimistas durante su recuperación, apuntaban a que el atacante estaría de regreso hasta finales de este año.



EL DATO

Isaac Brizuela se lesionó en marzo pasado debido a una dura entrada de Rubens Sambueza durante el juego entre Chivas y Toluca del Clausura 2017.



EL INFORMADOR / DIEGO REOS