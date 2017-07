Porto y Chivas terminan empatados

El marcador terminó 2-2 y aunque se anunciaron penales la escuadra portuguesa se retiró

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- No pudo haber peor final para el Chivas vs Porto de este miércoles, pues luego de que el Guadalajara empatara a dos en tiempo regular y obligara a irse a la ronda de penales para definir al campeón de la Súper Copa Tecate, la escuadra portuguesa abandonó la cancha y dejó inconcluso el compromiso.



Apenas se silbó el final de la parte complementaria, el estratega del Porto, Sergio Conceicao, se reunió con el cuerpo arbitral y Matías Almeyda y entre alegatos mandó a su equipo al vestidor, desatando así el descontento entre los presentes.



Ya sin los dragones sobre el césped, los jugadores de Chivas aplaudieron a los más de 20 mil aficionados que se dieron cita en el inmueble y después también partieron con rumbo hacia los vestidores del coloso.



El sonido local había anunciado que tras el empate a dos todo se definiría desde los once pasos, sin embargo el marcador quedó igualado tras la decisión de los portugueses. No hubo premiación alguna en el inmueble rojiblanco.



