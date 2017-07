Iker Casillas, de entrada y salida ante Chivas

Los aficionados que buscaban ver al guardameta en acción seguro volvieron a casa un poco decepcionados

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Quien asistió este miércoles al Estadio Chivas con el afán de ver en acción a Iker Casillas, seguro regresó a casa con un ligero sabor a decepción. Y es que el astro español ni siquiera se ensució en su juego ante el Rebaño y de paso, para hacer aún más triste la noche, salió del campo apenas al minuto 34 de juego.

Su nombre fue el más coreado por la afición del Guadalajara. Una alineación totalmente alternativa por parte de Matías Almeyda cedió todos los reflectores a un cancerbero español que a pesar de no vivir sus mejores años, goza de una fama impecable que lo hace ser reconocido en Madrid, Portugal o Jalisco. Da lo mismo.

Ver al histórico portero español era el consuelo para los rojiblancos que se sorprendieron por no ver a ninguno de los estelares de Chivas en el once inicial, sin embargo el resto del Porto no colaboró para que Iker pudiera lucirse regalando alguna postal.

Algunos todavía no asimilaban que Casillas estaba bajo los tres palos cuando cayó el primer gol de los dragones. Un sector de la afición aún lo visualizaba levantando la Champions o la Copa del Mundo cuando les avisaron que Vincent Aboudakar les había hecho el primero al minuto uno. Qué manera tan irrespetuosa de cortar el sueño.

Pero el ánimo siguió, no pasaba nada. Un gol de vestidor lo recibe cualquiera y más si se juega contra un equipo protagonista del viejo continente. Por desgracia para el aficionado tapatío el gol tempranero no fue sólo un accidente, sino un aviso real de cómo sería el trámite del primer tiempo.

Chivas no podía llegar con claridad al área de Casillas. Si el guardameta tomó la pelota alguna vez, fue porque alguno de sus zagueros retrasó la redonda para salir jugando. Después venía el despeje y de nueva cuenta la soledad para la ex figura del Real Madrid.

Pasaron los minutos y todo marchaba igual, fue entonces cuando el cuarto árbitro levantó la pizarra electrónica para anunciar lo inminente: "Cambio del equipo Porto, salió con el número uno Iker Casillas, entró con el número 12, José Sá".

Tras la salida del español también saltó a la cancha el mexicano Héctor Herrera, pero ni siquiera eso fue suficiente para borrar la tristeza de la contada afición que se dio cita en el Estadio Chivas.

Durante la semana se criticó a la hinchada del Cruz Azul por haberle gritado a Iker cuando despejaba, pero hoy, frente a los juveniles del Guadalajara, el guardameta ni siquiera tuvo un saque de meta que lo pusiera a merced de los presentes.

