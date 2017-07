Chivas no trabaja bien fuerzas básicas: Ricardo La Volpe

El entrenador señala que los rojiblancos compran demasiados jugadores

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- El técnico argentino Ricardo La Volpe cuestionó el trabajo en fuerzas básicas del Guadalajara como parte de una extensa reflexión sobre el futbol mexicano publicada en su perfil personal de Facebook.

El técnico alabó el trabajo con juveniles de Pumas en los años ochenta y de Pachuca en torneos recientes, pero desaprobó el trabajo de América y Chivas.

"Chivas compra los mejores jugadores de México como Alanís, Pereyra, Salcido, a los mejores medios mexicanos como gallito Vázquez, Pineda, Pizarro", afirma La Volpe.

"Buscan jugadores como Brizuela, Calderón o hasta repatriar a Pulido", continúa. "Y casos como (Eduardo) López, que tampoco son de su escuela, sino del CECIFUT, dando esto por supuesto un gasto de más de 50 millones de dólares", argumenta La Volpe.

El entrenador se dice de acuerdo con la llegada de figuras de relieve al futbol mexicano, pero no ve con buenos ojos la llegada indiscriminada de futbolistas extranjeros.

"Lo que no comparto es traer jugadores que en México los podemos suplir sin ningún problema con trabajo y dándoles la oportunidad", escribe el entrenador.

En el mensaje de La Volpe también hay palabras críticas hacia el entrenador de la Selección mexicana, Juan Carlos Osorio, cuestionado por sus constantes rotaciones de futbolistas, aunque no exime de culpa a los jugadores.

"Estamos dando un mensaje al mundo de que no tenemos grandes figuras o líderes y que no nos vean con peligro como una potencia. Esto no es solo cosa del técnico, yo creo que es un punto muy importante de los propios jugadores, porque me extraña que, en un diálogo con el cuerpo técnico, no se hable de la titularidad".