Cristante, indeciso entre Uribe y Triverio

El técnico del Toluca se debate entre dos opciones para el ataque escarlata

TOLUCA, CIUDAD DE MÉXICO (19/JUL/2017).- El argentino Hernán Cristante, técnico del Toluca, dijo hoy todavía duda a quién utilizará como centro delantero entre el colombiano Fernando Uribe y su compatriota Enrique Luis Triverio.

"A veces es de momentos y de capacidades y a veces es del rival. Los dos están en posición de jugar e incluso lo pueden hacer juntos pero llegado el momento se tomará la decisión", dijo Cristante en conferencia de prensa tras la práctica de este día.

El técnico dijo que Triverio en "ciertas capacidades" está por encima de Fernando y viceversa. "Son un complemento. Los dos están capacitados para jugar, están dentro del área y siempre tienen situaciones".

Sobre el Guadalajara, rival al que visitará el sábado en la primera jornada, Cristante dijo que no se confía ante las 10 bajas que presenta el equipo que dirige su compatriota Matías Almeyda.

"No me confío de eso, no hago caso esas ausencias. Para mí (los reemplazos) son jugadores de primera línea, bien preparados y confiarnos de esas ausencias sería una tontería", apuntó.

El estratega dijo que el equipo ha estado trabajando bien en las últimas semanas y ha mostrado "buena actitud y mucha humildad para trabajar además de muy buena predisposición y eso hace que mejores".

Cristante comentó que la meta del Toluca en el Apertura 2017 es la misma que tiene todos los equipos, "el título pero somos realistas, el torneo va a comenzar y es largo, todos los puntos cuentan y los rivales también se han preparado".

En el pasado Clausura, el Toluca terminó en el cuarto lugar de la clasificación y fue eliminado en las semifinales de la liguilla por el título.