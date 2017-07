Crece interés por posible regreso de Kubica a la F1

El tema cobra fuerza luego de que el piloto polaco completara 90 vueltas en pruebas con Renault

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Una noticia ha estado ganando fuerza entre los seguidores de la Fórmula Uno, especialmente en las redes sociales: el posible regreso del polaco Robert Kubica al gran circo después de que en 2011 sufrío un accidente que puso en riesgo su vida.

Este tema ha cobrado fuerza luego de que el piloto polaco completara, sin problema alguno, 90 vueltas en las pruebas privadas que realizó con Renault en el circuito "Paul Ricard" en Francia y previamente lo hiciera en Valencia, donde realizó 115 giros al circuito, aunque ambas fueron hechas sobre un auto 2012.

Ahora se discute la posibilidad de que forme parte de las pruebas del Gran Premio de Hungría para la misma escudería, sin embargo, hay algunos lineamientos de FIA que ponen en duda su participación; el mayor de ellos es que Kubica, habiendo participado en 76 Grandes Premios, no es un novato por lo que tendría que reemplazar al piloto de la escudería, Jolyon Palmer, ya que Nicholas Latifi subirá al monoplaza Reanult uno de los dos días de pruebas.

La opción más viable para ver a Robert en un modelo 2017 sería un test de adaptación pero esto también es riesgoso pues, según los reglamentos, la escudería perdería uno de sus test para el 2018.

¿Qué tan viable es su regreso?

En el 2011, el piloto polaco tuvo un grave accidente mientras participaba en el rally de Génova como parte de su pretemporada de la Fórmula 1. El Skoda Fabia s2000 en el que piloteaba se impactó en la carretera. Su vida estuvo en riesgo. Kubica tuvo que ser inducido a un coma y operado. Aunque los doctores salvaron su vida, su brazo derecho sufrió graves lesiones, entre ellas dos fracturas que afectaron su muñeca, codo y mano, esto le causó la pérdida de la movilidad y sensibilidad.

Ahora, seis años después, luego de varias intervenciones y rehabilitación, un regreso al máximo circuito del automovilismo, que entonces parecía imposible, emociona a fanáticos en todo el mundo. Aunque hasta ahora se trata solo de un rumor, nadie puede darlo por descartado.

El ejecutivo de la escudería Renault, Cyril Abiteboul, habló con motorsport.com, medio especializado en automovilismo, sobre esta situación y si cree que Kubica es capaz de correr:

"No diría eso - porque no quiero decir sí o no. Esto no fue como una prueba en que estás pasando un examen, pero no vimos ningún obstáculo evidente”.

En esa entrevista Abiteboul descartó que todo se trate de un movimiento de relaciones públicas o mercadotécnia y agregó que "sigue siendo rápido, sigue siendo muy consistente y, lo que es más importante, tiene energía, impulso".

Por lo pronto habrá que esperar a verlo en un monoplaza actual pero, sin lugar a duda, la recuperación de este piloto es una noticia que llena de alegría a los fanáticos del automovilismo al rededor del mundo.

EL INFORMADOR / PATRICIA GALLARDO