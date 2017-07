Hay cambios en las plantillas de cara a Cuartos

Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Canadá confirman modificaciones

ESTADOS UNIDOS (18/JUL/2017).- Las Selecciones de Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Canadá confirmaron el cambio de jugadores permitidos por la Concacaf, para encarar la fase de Cuartos de Final de la Copa Oro.

De acuerdo con el reglamento del campeonato, las Selecciones calificadas a la segunda ronda tienen el derecho de cambiar hasta a seis futbolistas que estén inscritos en las listas provisionales de 40 elementos anunciada en junio pasado.

Bruce Arena, técnico de Estados Unidos, llamó a gente muy habitual en su once titular, como Jozy Altidore, Clint Dempsey, Michael Bradley y Tim Howard.

Alejandro Bedoya, Dom Dwyer, Brad Guzan; Sean Johnson; Cristian Roldan y Kelyn Rowe salen de la Selección estadounidense.

En su lugar entran: Jozy Altidore; Michael Bradley, Clint Dempsey, Jesse González, Tim Howard y Darlington Nagbe.

Mientras que por Canadá sale Raheem Edwards y entra Cyle Larin.

Por Costa Rica salen Joel Campbell, Christian Gamboa, Bryan Oviedo y Johan Venegas. Entran José Leiton, Jhamir Ordain, Jimmy Marín, Kendall Waston.

En tanto que por Honduras sale Anthony Lozano y Rony Martínez. En su lugar fueron convocados Michaell Chirinos y Ángel Tejeda.

FICHA

Partidos de Cuartos de Final

• Miércoles 19 de julio (Lincoln Financial Field, en Filadelfia)

Costa Rica vs. Panamá

Estados Unidos vs. El Salvador

• Jueves 20 de julio (Estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona)

México vs. Honduras

Jamaica vs. Canadá