Osorio, obligado a ganar

El Tri debe vencer a los hondureños este jueves si el colombiano quiere liberarse de la presión de los medios

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUL/2017).- Para tapar la boca a los medios que piden su despido, el técnico Juan Carlos Osorio está obligado a que el Tri derrote este jueves a Honduras en los Cuartos de Final de la Copa Oro, sin importar si cuenta o no con los mejores elementos en la Selección de México.

El empate sin goles con Jamaica, número 76 de la lista de la FIFA, y el triunfo con apuros del domingo por 2-0 sobre Curazao, 68 del ránking, han sido tomados de mala manera por la prensa nacional que ha calificado al equipo Tricolor de decepcionante en la fase de grupos del torneo de la Concacaf a pesar de liderar el Grupo C.

“El Tri de cabeza” tituló ayer este medio tras el triunfo de la Selección mexicana 2-0 ante Curazao, ya que el equipo sufrió más de la cuenta para conseguir ese triunfo que le dio el pase a la siguiente fase. La mayoría de los otros diarios nacionales salieron a la circulación con encabezados de la misma índole, destacando las fallas de Osorio al frente de la Selección.

México tiene casi asegurada la clasificación a la Copa Mundial de Rusia 2018 con superioridad en las eliminatorias de la Concacaf que lidera invicto, y en la Copa Confederaciones quedó cuarto al perder sólo con el campeón mundial Alemania y el monarca europeo Portugal, pero eso no ha servido para detener las críticas.

La persistencia del estratega en rotar a sus jugadores ha sido interpretada por la prensa del país como un reto y eso lo ha convertido en centro de los dardos, a pesar de que sus números son positivos: 22 victorias, seis empates y cuatro derrotas en 32 encuentros.

Al referirse a la Copa Oro, los medios han criticado no haber goleado a El Salvador, Jamaica y Curazao y da la impresión de que haga lo que haga, Osorio será blanco de ataques sin importar si se juegue con un equipo de segunda y haya recibido un solo gol.

Por todo esto, el compromiso del jueves en los Cuartos de Final de la Copa Oro contra Honduras puede ser “de vida o muerte” para el seleccionador porque sus críticos no le perdonarán una eliminación como tampoco si el Tri pierde en Semifinales o en la Final.

De los equipos participantes en la Copa Oro, México es el único que jugó la Copa Confederaciones y no tuvo disponibles a sus mejores futbolistas (no juega con ninguna de sus figuras involucradas en Ligas europeas), pero eso no le servirá a Osorio como explicación si pierde ante Honduras.

Honduras se alinea

La Selección de Honduras, que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto, entrenó ayer en Dallas, Texas, de cara al partido contra México el jueves en la Copa Oro, con la meta puesta en llegar a Semifinales.

El equipo hondureño inició la práctica matinal con sus 23 jugadores convocados para el torneo, dijo la Federación Nacional Autónoma de Futbol de Honduras (Fenafuth) en su cuenta de Twitter.

Señaló que el defensa Henry Figueroa y el centrocampista Sergio Peña realizaron “trabajos diferidos” antes de integrarse al resto de la plantilla, aunque no precisó las causas.

Honduras llega a Cuartos de Final en plena crisis de gol, pues no ha podido marcar uno solo en tres partidos seguidos, pero se clasificó gracias al empate 0-0 ante Canadá y a un triunfo por 3-0 que le dieron en los escritorios de la Concacaf, por alineación indebida de Florent Malouda con Guayana Francesa.