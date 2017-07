La Liga MX destaca a nivel internacional: 'Chelito' Delgado

El argentino señala que actualmente el número de jugadores que emigran del futbol mexicano es el más alto de la historia

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2017).- Su paso por el futbol mexicano siempre será bien recordado. Habilidoso, rápido y pensante, el argentino César “Chelito” Delgado llegó al balompié azteca para convertirse en figura del Cruz Azul a partir de 2003 y de ahí dar el salto a la Selección mayor de su país. Hoy, a casi 10 años de sus mejores épocas como futbolista, Delgado habló sobre la importancia de la Liga MX a nivel continental, además del momento por el que atraviesa en su carrera, la actualidad de su amado Cruz Azul y los planes que tiene para poner fin a su trayectoria.

El ariete argentino destacó a la Liga MX como una de las que mayor crecimiento ha tenido internacionalmente en cuanto a nivel, ya que actualmente el número de jugadores que emigran del futbol mexicano es el más alto de la historia. Por si esto fuera poco, Delgado aseguró que, tal y como fue su caso, muchos jugadores se han ganado un lugar en su Selección Nacional por su destacada participación en suelo mexicano.

“El futbol mexicano sigue en crecimiento, siguen llegando grandes jugadores y el nivel es muy alto. Ahora muchos jugadores que están en Europa ven al futbol de México como un posible destino y eso a la Liga le da jerarquía, esperemos que siga en ascenso, que siga dando de qué hablar. El futbol mexicano sigue siendo vidriera y por supuesto que se presta para que los jugadores emigren o como fue en mi caso, que lleguen a la Selección de su país”.

Delgado, quien vistió la camiseta del Cruz Azul durante 10 torneos, señaló que un equipo con la jerarquía de La Máquina no puede darse el lujo de ni siquiera clasificar a la Liguilla por el título, aunque confía en que el equipo hoy comandado por Paco Jémez pueda romper la sequía de casi 20 años sin ser campeones de Liga.

“Al jugar contra Cruz Azul ocurre algo, los equipos se agrandan y se vuelve todo más complicado. La directiva tiene que hacer su trabajo, son humanos y se pueden equivocar. Lo que sí es más triste es que ya ni siquiera se pueda clasificar a la Liguilla, más allá de que a mí me tocó perder Semifinales, pero no te puedes permitir tres o cuatro torneos sin clasificar, es un equipo grande y con historia. Tengo plena confianza en los muchachos y en el cuerpo técnico para que por fin pueda conseguir el ansiado título”.

Cruz Azul o Rosario, planes para el retiro

A sus 35 años, César Fabián Delgado señaló que las únicas dos opciones para concluir su carrera son Rosario Central y Cruz Azul, ya que estos han sido los equipos que marcaron su andar como futbolista profesional. Aunque también jugó con Rayados de Monterrey.

“Me encantaría terminar mi carrera en Cruz Azul o en Rosario Central, pero no sé qué va a pasar cuando comience el torneo, se me vence el contrato, pero hay que esperar. Cruz Azul para mí es muy importante, sé que es difícil, pero si en un momento me ofrecen regresar, con gusto lo haría”.

A punto de cumplir con su sanción

El momento que atraviesa la carrera del “Chelito” Delgado dista mucho de sus mejores épocas, ya que actualmente el rosarino cumple una sanción de un año fuera de las canchas tras haber resultado positivo por dopaje en la edición de la Copa Libertadores de 2016.

El delantero del Rosario Central de Argentina declaró que le gustaría seguir jugando con el club de su ciudad, aunque no ha tenido acercamiento con la directiva del conjunto canalla.

“A partir del 20 de agosto cumplo el año de sanción y ya volvería a las canchas, la gente de Rosario no se ha acercado a mí, yo ya les expresé mi deseo de seguir en el club, pero no me han dicho nada. Buscaré seguir y si no se puede, buscaré otro equipo”.

PARA SABER

Su andar en las canchas

Además de Cruz Azul y Rosario, César “Chelito” Delgado militó en el Lyon de Francia y el Monterrey de México. En la Liga MX, Delgado anotó 81 goles.

LA FRASE

“La gente ya está cansada de los malos resultados en Cruz Azul, tanto tiempo sin un campeonato y sin llegar a la Liguilla cansa, pero el que es aficionado y quiere a la camiseta va a estar siempre apoyando.”

César “Chelito” Delgado, futbolista