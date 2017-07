Chivas, a defenderlo con todo

Iniciar un torneo como equipo campeón del futbol mexicano es una doble responsabilidad en Chivas que le atrae a Edwin Hernández, quien sabe lo que es ser bicampeón en la Liga MX

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2017).- Nadie en Chivas sabe y entiende mejor que Edwin Hernández cómo es que se defiende un campeonato.

Y es que el oriundo de Pachuca es uno de los pocos jugadores de la Liga MX que sabe lo que es ser bicampéon del futbol mexicano. Lo consiguió con aquel León de Gustavo Matosas en el Apertura 2013 y el Clausura 2014.

“Es una sensación indescriptible”, dice de entrada el zaguero del Rebaño. “Pero no es fácil, es un compromiso grande porque todos empiezan el torneo queriendo lo que tú tienes, los rivales te enfrentan como lo que eres, el campeón”, completa.

Para este certamen Edwin William no espera menos oposición. “Nosotros nos hemos puesto la vara alta, el torneo anterior lo cerramos como queríamos. Hoy tenemos incluso yo diría una doble responsabilidad, la primera es muy obvia, vestir la playera de Chivas es exigirte al máximo porque así te lo pide la gente y este club; y el ser campeón agrega otra responsabilidad, fuiste el mejor equipo del torneo anterior y las expectativas son altas desde el principio”.

— ¿A qué te supo este título con Chivas habida cuenta de que tú ya eras bicampeón del futbol mexicano?

— Fue una sensación muy linda, quedar campeón con el equipo que sea es lo máximo, es coronar un objetivo grande que todos tienen, pero ser campeón con Chivas sin duda que tiene doble mérito porque somos puros mexicanos y segundo porque tenemos la mejor afición del país. Eso hace grande a Chivas, por eso es el máximo campeón del país, así que ganar un título con este equipo es algo indescriptible.

No lo pensó

Un año después del bicampeonato del León —único equipo junto con Pumas que lo ha conseguido en la historia de los torneos cortos— llegó la oferta de las Chivas.

Sin embargo, pese al oropel que puede representar el Rebaño, no eran los mejores momentos para emigrar al equipo rojiblanco, que se debatía en los últimos lugares de la tabla de cocientes.

— ¿Cómo tomaste la oferta de Chivas en un momento donde el equipo andaba mal y tú eras bicampeón?

— Yo ya había terminado un ciclo con León, ya había aportado lo que tenía que dar en ese club. Cuando Chivas me busca yo estuve siempre en la mejor disposición de venir a un club tan grande como éste, además yo siempre dije que el único equipo por el que yo saldría de León era Chivas, así que lo único que ocurrió es que cumplí un sueño, estar aquí es una de las grandes cosas que me han pasado en mi carrera.

Además, el “Aris” asegura que no hubo mucho qué pensar. “Yo soy un seguidor de toda la vida de este equipo, siempre me gustaron estos colores y eso de jugar con mexicanos me atraía mucho. Al estar acá me di cuenta de lo grande que es este equipo, hoy te puedo decir que llegué a la cumbre de mi carrera con Guadalajara.

— ¿Cómo te sientes a estas alturas de tu carrera?

— Primero que nada soy un bendecido porque no sólo cumplí mi sueño de jugar en Chivas, sino por ser campeón en esta institución. He tenido una carrera de mucho esfuerzo y mucho trabajo, por supuesto que me imaginé quedar campeón cuando comencé, pero no tantas veces. Lo que no tiene comparación es ganar un título con este equipo, es algo indescriptible.

Almeyda no se acongoja por la derrota en Carson

Caer en el Campeón de Campeones ante Tigres no estaba pronosticado, pues siempre prepara a su equipo para poder triunfar en cualquier cancha y ante cualquier rival; sin embargo, Matías Almeyda indicó que su conjunto pese a las bajas se mantuvo a la altura.

“Fue un partido muy parejo donde tuvimos chances los dos; el resultado a ninguno le gusta porque siempre queremos ganar. Sabemos que vamos tener un semestre complicado, pero no hay excusas y se demostró, no se cambió la manera de jugar”, indicó el argentino.

Martes de estudios

El cuerpo médico del Guadalajara no ha dado un parte oficial sobre las lesiones de José Juan Vázquez y Oswaldo Alanís, pues serán sometidos a estudios este día, para determinar la gravedad de sus lesiones y la rehabilitación a seguir.

FICHA

Edwin William Hernández Herrera

• 31 años

• Pachuca

• 1.66 mts

• Lateral izquierdo

• Equipos: Indios de Ciudad Juárez, San Luis, León y Chivas

• Títulos

León: Ascenso 2012, Apertura 2013 y Clausura 2014

• Chivas: Copa MX Apertura 2015 y Clausura 2017, Super Copa 2017 y Liga MX Clausura 2017

NUMERALIA

65 partidos ha jugado el “Aris” con Chivas

1 gol ha marcado con el Rebaño

3 pases para gol suma en el Guadalajara

1 tarjeta roja tiene en su paso por Chivas