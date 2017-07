Culmina Nacional de Motocross MX en Cajititlán

El regiomontano Cole Martínez se adueñó del puesto de honor en la categoría MX1

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUL/2017).- Por segundo día consecutivo las emociones no faltaron dentro del Trióvalo Internacional de Cajititlán. Este domingo, en el cierre de la octava fecha del Nacional de Motocross MX, el público volvió a vibrar con la velocidad de los riders participantes.



La categoría "MX1" fue la más esperada por el por el público y con ella se cerraron las actividades de esta penúltima fecha del Nacional. Al sol de las 17:00 horas, el regiomontano Cole Martínez se adueñó del puesto de honor tras sumar 25 puntos en su primera manga y 25 en la segunda.



Ocho puntos abajo, con 42, el jalisciense Julio César Zambrano se agenció el segundo puesto y relegó hasta el tercer lugar al norteamericano Ryan Breece, quien sobre la máquina número 15 consiguió también un total de 42 unidades.



Dentro de la prueba "MX2", la otra competencia estelar de la tarde, quien se llevó las palmas fue el dominicano Luis José Durán, que dominó con claridad y se paró en lo más alto del podio con un total de 50 puntos.



En el segundo puesto de nueva cuenta un jalisciense apareció. En esta ocasión fue el oriundo de Puerto Vallarta, Carlo Iván Gómez, quien se proclamó como el segundo mejor al lograr una suma de 38 puntos arriba de la máquina 129.



Luego de meterse al podio, Gómez agradeció la labor de su equipo y señaló que el público lo hizo sentir en casa, por lo cual ahora está motivado a tope para llegar a la última fecha del nacional en Oaxaca.



"Le agradezco mucho a mi equipo. Hoy logré el segundo lugar en mi categoría y el sábado fui la mejor vuelta. Ahora estamos muy motivados por el resultado a falta de una fecha más para que concluya el nacional".



"Me sentí en casa. Yo soy de Puerto Vallarta pero en Guadalajara siempre me han tratado bien. Hoy lo corroboro con este resultado aquí en Cajititlán. Ahora sólo resta prepararnos bien para dar una buena competencia en la última fecha, que será en Puerto Escondido, Oaxaca. Después de eso nos prepararemos para la siguiente temporada".



Quien completó el podio de esta prueba fue el chihuahuense Jorge Ruvalcaba, rider que se colocó como el dueño del bronce al sumar una cantidad total de 36 unidades.



Después del éxito de esta fecha en le Trióvalo de Cajititlán, el Campeonato Nacional de Motocross MX tendrá su competencia final en Puerto Escondido, Oaxaca, el 12 y 13 de agosto.

Resultados



Categoría MX1



Piloto Puntos Proveniencia



Cole Martínez 50 Nuevo León



Julio Zambrano 42 Jalisco



Ryan Breece 42 Estados Unidos







Categoría MX2



Piloto Puntos Proveniencia



Luis Durán 50 Rep. Dominicana



Carlo Gómez 38 Jalisco



Jorge Ruvalcaba 36 Chihuahua







Categoría 50 centímetros cúbicos 4-6 años



Piloto Puntos Proveniencia



Bernardo Díaz 50 EDOMEX



Miguel Zamudio 44 Sinaloa



Luis Alvarado 38 Jalisco











Categoría 50 centímetros cúbicos 7-8 años



Piloto Puntos Proveniencia



Mateo Díaz 50 EDOMEX



Evan Cortes 42 CDMX



Santiago del Toro 42 Jalisco















Categoría 85 centímetros cúbicos MNX



Piloto Puntos Proveniencia



Francisco Fragoso 50 Hidalgo



Erick Vázquez 42 CDMX



Mario Arizmendi 40 Michoacán











Categoría 85 centímetros cúbicos MX



Piloto Puntos Proveniencia



Gael Ruiz 50 Sinaloa



Jesús Núñez 44 Sinaloa



Diego Guerrero 40 Chihuahua











Categoría 65 centímetros cúbicos 7-8 años



Piloto Puntos Proveniencia



Santino Ibarra 50 Sinaloa



Alexis Talonia 44 EDOMEX



Cristóbal Martínez 40 Hidalgo







Categoría 65 centímetros cúbicos 9-10 años



Piloto Puntos Proveniencia



Lorenzo Díaz 45 EDOMEX



Alessandro Carminati 45 EDOMEX



Óscar Cruz 44 EDOMEX







Categoría N2



Piloto Puntos Proveniencia



Alejandro Gutiérrez 43 Zacatecas



Jorge Acevedo 42 Jalisco



Antonio Márquez 40 Michoacán