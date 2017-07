Edwin Cardona se despide de Rayados; llegaría a Boca Juniors

El futbolista escribe un mensaje en su cuenta de Instagram donde agradece a los fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO (15/JUL/2017).- El futbolista colombiano Edwin Cardona publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de los Rayados de Monterrey. Desde hace algunos días diferentes medios aseguraron que Cardona sería fichado por el club argentino Boca Juniors.

El jugador dejó en claro que se va del equipo, pero expresó también que espera regresar y ganar un campeonato con "La Pandilla".

"Para esta gran hinchada solo agradecimientos; los llevo en mi corazón pues de su gran apoyo y exigencia siempre di lo mejor de mí … no quería irme de este gran club, pero soy un trabajador que debe respetar las decisiones de mis superiores por lo que me despido no cómo un adiós sino un hasta luego…", explicó el mediocampista ofensivo.

Durante su estancia en Rayados, el jugador de la selección cafetalera logró anotar 41 goles en 102 partidos oficiales.