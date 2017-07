Relajación, peor enemigo de Chivas: Matías Almeyda

Deja en el recuerdo el duodécimo título y se enfoca en el Campeón de Campeones

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- El hambre de triunfos de Matías Almeyda, entrenador de Chivas, no conoce límites. Para el técnico del Guadalajara el título del Clausura 2017 es solo "un recuerdo lindo". El "Pelado se enfoca en obtener el título de Campeón de Campeones mañana ante Tigres y pone en guardia: la relajación es el peor enemigo del Chivas.

"Esa parte (el campeonato) terminó, nos salió bien por suerte, pero arranca todo nuevamente", dice el "Pelado". "Tenemos que volver a obtener las mismas ganas, la misma pasión por lo que hacemos".

"El peor enemigo que puede tener Chivas es relajarse", continúa. El campeonato es "un recuerdo lindo y ya a partir de mañana inicia otra temporada".

El Guadalajara disputará con Tigres el título de Campeón de Campeones en Estados Unidos. Aunque se trata de un partido de pretemporada y Chivas cuenta con ausencias, Almeyda no evade su responsabilidad.

"No ponemos excusas ni vamos a dramatizar", dice. "A esta altura no se piensa en los que no están, sino que se piensa mucho en los que están".

Aun así acota, "obviamente, los jugadores y el funcionamiento no van a estar igual que a la mitad del torneo".

Para suplir las ausencias causadas por lesión y convocatorias a la Selección, el técnico convocó a la pretemporada de Chivas a jugadores juveniles, que intentarán darle al Guadalajara su primer título después de obtener el asiado decimosegundo campeonato.

"Se tienen que hacer jugadores de futbol serios", sentencia el entrenador acerca de los canteranos.

A pesar de no contar con su once habitual, el entrenador continuará aplicando el mismo sistema de juego con elementos que tendrá a disposición.

"Tratamos de mantener un sistema de juego parecido, ya que en la pretemporada hemos profundizado con los jóvenes para que se adapten al sistema".

Chivas se medirá ante los Tigres de la UANL mañana domingo en Carson, California, a las 21:45 horas, tiempo del centro de México.