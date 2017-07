El éxito está en la persistencia

Después de sus conquistas en las pasadas Olimpiadas Nacionales, Marbella Aceves es la tenismesista número uno en su categoría

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- Es una de las atletas de Jalisco que más medallas aportó en la recientemente terminada Olimpiada Nacional, en donde el equipo Azul y Oro se levantó con el título 18 de manera consecutiva. Marbella Aceves domina ampliamente la disciplina de tenis de mesa, pero no ha sido sencillo llegar hasta donde está. La clave del éxito ha sido la perseverancia, de saberse una jugadora que no tenía la calidad suficiente, a ser hoy en día una gran atleta que sueña con grandes cosas.

“La persistencia en el deporte ha sido la clave, por lo mismo de que yo no inicié siendo un talento, era la peor y después fui subiendo hasta ser una de las que más aporta medallas a Jalisco”, dijo Marbella.

Con sólo 14 años de edad, Marbella tiene siete años practicando el tenis de mesa; prácticamente la mitad de su vida se la ha dedicado al deporte. Ha jugado ésta disciplina en una Olimpiada Nacional en tres años consecutivos, sin embargo la edición de 2017 ha sido la mejor, ya que se proclamó como campeona de la disciplina, al sumar tres medallas de oro y una de plata.

“He ido a tres Olimpiadas contando ésta, en las tres me he metido en los cuatro primeros lugares. En la primera no gané ningún oro, en la segunda era mi año fácil, sin embargo no quedé campeona, gané tres oros y una plata y este año volví a ganar los tres oros y una plata, pero esta vez con el individual a mi favor, por eso ahora sí quedé campeona”, siguió Marbella presumiendo sus preseas y una pequeña medalla en el cuello con una mini raqueta de tenis de mesa.

—¿Por qué te gustó el tenis de mesa?

—Me gustó mucho lo que era escuchar la pelotita ir de un lado a otro, escuchar el tintineo, se veía muy padre y le quise intentar y resultó. A pesar de que no muchos conocen mi deporte, bueno lo conocen más como ping pong y algunos lo ven más como un ‘hobbie’, pero la verdad yo sí lo tomo muy en serio y cuando mis compañeros, cuando no tenemos clases, pues quieren jugar, nos prestan las raquetas y todo, pero yo sí sigo mucho las reglas y aunque me digan que ‘sólo estamos jugando’, a mí no me importa, yo me lo tomo muy en serio”.

—¿Cómo es el apoyo de tu familia?

—“Mi mamá siempre me ha apoyado bastante, una vez me dijo ‘para llevarte le voy a tener que vender el alma al diablo’, pero me ha apoyado muchísimo”.

—¿Cuál es tu rutina diaria para entrenar?

—Me levanto antes de las 6:00 de la mañana, nosotros venimos de Zapotlanejo, a entrenar a las 7:30 de la mañana, me quedo hasta las 10:30 de la mañana, entreno en el Code Alcalde, termino de entrenar a las 4:00 de la tarde, mis hermanos también entrenan aquí, salimos a las 7:00 o a veces a las 8:00 de la noche. Estudio en el Code”.

—¿Te ha costado dejar a un lado a tus amigos?

—Recuerdo cuando me invitaron a estudiar en la escuela del Code. No me costó mucho dejar a mis compañeros en Zapotlanejo, pero en cuestión de amigos, sí tengo bastantes, pero con los que sí soy mucho más íntima, es con gente de otro estado, de Querétaro, y así en competencias nos la llevamos, platicamos, suelen ser de mis mismos equipos en los campeonatos internacionales”.

Ping pong o tenis de mesa

Aparte de que el tenis de mesa es el nombre oficial del deporte y el ping pong es un nombre popular del juego, la diferencia en el tenis de mesa y el ping pong sólo es el apodo. El nombre ping pong deriva del sonido que la pelota hace cuando está en juego.

Ambos nombres aparecen bajo la ITTF (por sus siglas en inglés, Federación Internacional de Tenis de Mesa) en Lausana, Suiza, junto con otro apodo, “wiff waff.”