En México creen que jugar en Bélgica es fácil: ‘Memo’ Ochoa

'Podría volver y ganar más dinero, pero prefiero seguir mi sueño', afirma

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUL/2017).- El portero mexicano Guillermo Ochoa, flamante refuerzo del Standard de Lieja, negó que el campeonato belga sea fácil, como muchos de sus compatriotas podrían pensar, y afirma que llega a su nuevo equipo con la Champions League en mente.

"En México la gente piensa que el campeonato belga es fácil, pero no es verdad", asevera el tapatío al portal rtbf, y revela que el Standard lo buscó en el pasado, pero entonces el jugador estaba bajo contrato. "Esta vez estaba libre y podía decidir mi futuro", afirma.

"Hubiera podido volver a México, donde habría ganado más dinero, pero he preferido seguir mi sueño. Quiero jugar la Liga de Campeones".

Ochoa firmó un contrato por dos años con el Standard, con la opción de extenderlo por un año más.

"Mi objetivo es lograr la calificación. Desde que estoy en Europa he siempre luchado por no descender. Aquí, por primera vez, mis objetivos cambian", dice el guardameta, que ha defendido los colores del Ajaccio en Francia y del Málaga y el Granada en España.

Según el portero, no contar con la ciudadanía de un país europeo es un factor que ha condicionado su carrera.

"No tengo pasaporte europeo. Así, para un protero es más difícil hacer carrera en Europa. Estoy orgulloso de mi carrera. He hecho buenas cosas. He cometido errores, pero estoy feliz de ser el único portero mexicano que juega en Europa. Espero abrir las puertas a otros", dice el portero, que jugará con el número ocho en su nuevo equipo.