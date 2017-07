Sancionan a Guayana Francesa por alinear a Malouda

Pierden punto obtenido ante Honduras por usar al futbolista que ya jugó para Francia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (14/JUL/2017).- La Guayana Francesa fue sancionada con la derrota antes Honduras, selección frente a la cual empató 0-0 el miércoles, por la alineación indebida del ex internacional francés Florent Malouda, anunció este jueves la Concacaf.

"Por haber alineado a Florent Malouda, cuya inelegibilidad fue confirmada por la comisión de disciplina de la Copa Oro según el reglamento en curso, la comisión de disciplina ha infligido sanciones y multas a la liga de futbol de Guayana", anunció la Concacaf en la madrugada del jueves al viernes.

"La Guayana ha sido descalificada contra Honduras y se ha dado el triunfo a Honduras por 3-0", detalló.

La liga guayanesa recibió una multa cuyo montante no fue precisado mientras que Malouda fue suspendido por dos partidos y tampoco podrá estar en el estadio, añadió el organismo.

La Guayana Francesa, que disputa la Copa Oro por primera vez en su historia, desafió a la Concacaf al alinear como titular a Malouda frente a Honduras, en Houston.

La comisión de disciplina fue requerida desde el final del partido.

El exdelantero del Lyon y del Chelsea estaba envuelto en un contencioso desde hace varias semanas entre la liga de fútbol de Guayana y la Concacaf, que había pedido aclaración a la FIFA.

Malouda, de 37 años, fue 80 veces internacional por Francia y, según el reglamento de la FIFA, no podía representar a ninguna otra selección, pero la liga de Guayana estimó que el reglamento de la FIFA en esta materia no se aplicaba a ella ya que la FIFA no la reconoce como una selección de pleno derecho.

El seleccionador Jaïr Karam había mencionado también el caso de Kosovo, que obtuvo el derecho de alinear a jugadores que habían sido internacionales con Serbia.

"Los reglamentos de la FIFA están claros: cuando no se es una federación sino una asociación, se puede seleccionar a jugadores cuyos padres hayan nacido en Guayana, a jugadores originarios de Guayana o nacidos en el territorio", explicó tras el partido contra Honduras.

Con esta derrota, Guayana Francesa queda última del Grupo A con 0 puntos mientras que Honduras pasa de sumar 1 a 3 y ocupa el tercer lugar de la llave. Canadá es líder con 4, los mismos que Costa Rica pero con mejor diferencia de goles.